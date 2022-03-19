管中閔宣布不續任校長•台大校方近期展開遴選作業 「台達台大聯合研發中心」18日揭牌

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣大學校長管中閔宣布不續任，校長遴選委員會昨(3/18) 召開第一次會議，選出國家衛生研究院院長梁賡義擔任召集人，預計10月初選出新校長。

管中閔去年（民國110年）10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到112年1月7日。校方啟動校長遴選作業，今年2月19日召開臨時校務會議，選出遴選委員會中的18席，加上教育部遴派的3席，共21名遴選委員，負責選出台大校長。

台大校方18日晚間表示，遴委會今天召開首次會議，至傍晚會議結束，順利通過作業細節，並確認遴選工作時程，會中推選國家衛生研究院院長梁賡義擔任遴委會召集人、台大理學院院長吳俊傑擔任發言人。

中央社引述吳俊傑表示，昨天的會議21名委員幾乎全部出席，會中主要是敲定接下來的開會時間，畢竟委員各有要公，一定要預留好時間。梁賡義擔任召集人，是經過投票選出。

至於接下來的確切時程，吳俊傑表示，大抵和台大校方日前推估的差不多，細節仍須行政程序確認，預計下週會刊登於台大官方網站上的校長遴選專區，公開讓各界查詢。

根據台大校務會議日前推估的作業期程，遴委會預計5月公開徵求校長人選，7月公告候選人名單，8、9月進行治校理念說明，9月下旬校務會議推薦投票，最遲10月7日前由遴委會票選出校長當選人。

另外，台大校長管中閔19日在校務會議上分享，有教授說他「時間不多了」、「可以含笑而去」，讓他深感中文教育很重要。

台大今天(19日) 召開校務會議，因議程不多，不到上午11時就結束，但過程中討論校務基金管理委員會名單，部分人選受質疑，管中閔與校務會議代表一度言詞交鋒40多分鐘，最後是動用舉手投票才通過。

管中閔在校務會議最末分享兩個冷笑話，提到自己宣布不續任後，許多教授和他聊天時，都會說：「校長，你的時間不多了。」讓他好氣又好笑，只好回說：「是校長任期時間不多了，校長的時間還很長。」

另外也有教授問他剩下的任期要做什麼？管中閔提到會繼續推動永續發展委員會和永續辦公室，對方聽了很滿意，直說：「這些都很重要，做完這些事，你就可以含笑而去了。」

管中閔瞭解教授、同仁們都是在開玩笑，但也以此說明「中文教育很重要」，他最後幽默地回應說：「我願意含笑，但可以不要而去嗎。」

台達電在台大成立

聯合研發中心

台達電子18日在台大成立聯合研發中心，預計投入超過新台幣1億元經費，雙方聚焦於電動車、人工智慧（AI）、工業物聯網等領域的研發合作。

「台達台大聯合研發中心」18日上午揭牌，嶄新的實驗室以醒目的藍、黃、白配色(下圖) ，除了各種先進儀器設備，最特別的是整面牆壁採用壓克力玻璃，研究人員想到什麼靈感，可以馬上用筆記在上頭，隨時隨地進行小組討論、腦力激盪。

台大校長管中閔在致詞時提到，未來會聚焦於電動車、人工智慧、物聯網安全控制等領域，期許整合雙方研發能量，能夠「強強聯手」，共同提升在全球的競爭力。

台達董事長海英俊接受媒體聯訪時表示，以前和學校的合作模式是給錢、給題目，教授就帶著幾個研究生把論文寫出來，成果與市場需求往往有點距離。近年來已進入新的模式，產業與學校更加密切合作，一起談出合適的題目，一同發展技術、解決問題。

台達研究院院長闕志克表示，學校和業界都有各自的本業要做，因此合作題目定的那一剎那，就一定要有相關性，合作才會強，「道理很簡單，但做起來很困難。」他坦承分寸的拿捏上，還有多需要學習的地方，但希望和台大慢慢把模式「磨」出來。

台達台大聯合研發中心主任楊佳玲表示，現在學生喜歡有點fashion的東西，研發中心在裝潢設計上就有特別巧思，希望讓學生進來後，自然而然喜歡這樣的文化。她提到，許多企業都喜歡到台大搶學生，藉由聯合研發中心可讓學生體驗，相信未來願意投入台達電的人也會越來越多。

18日媒體聯訪時，被問及電動車產業的發展，海英俊說，傳統車廠大都是機械系畢業生，電機、電子畢業的較少，電動車更重視電池，目前全世界都缺人才，希望透過加強產學合作，吸引更多年輕學子投入相關領域。

台灣近來發生的電力問題，海英俊表示，近年政府和企業共同節能減碳，台達電改善了儲能設備，這1、2年基本上沒停過電，建議台灣可以分散式電網等策略「藏電於民」。

俄羅斯入侵烏克蘭，海英俊認為戰事造成國際產業的不確定性越來越多，例如海運、空運問題，但台達把能控制的盡量做到最好，目前營收沒有受到太大的影響。

海英俊也提到，中國東莞因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫而封城，目前台達廠區正常，但採購、出貨必然會有一些影響，內部每天都會開2次會議，密切關注情況發展。

「台達台大聯合研發中心」18日揭牌，嶄新的實驗室以醒目的藍、黃、白配色裝潢，具各種先進儀器設備，希望吸引年輕學子加入。中央社