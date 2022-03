〈時評〉台灣不是籌碼 台灣是全球的重心

美國總統拜登與中共頭目習近平就俄羅斯侵略烏克蘭問題進行對話。主要內容是美國警告中共不得在此時此刻軍援俄羅斯,否則中共必須承擔一切後果。可是在此同時卻將台灣議題列入談話,這樣的做法對未來有極大的影響,值得關切。

根據白宮的新聞發布,有關台灣的談話內容是「兩位領導人還同意保持開放溝通通道的重要性,以管理我們兩個國家之間的競爭。總統重申,美國對台灣的政策沒有改變,並強調美國繼續反對任何單方面改變現狀的做法。兩位領導人責成他們的團隊在當今關鍵時期跟進今天的對話」(The two leaders also agreed on the importance of maintaining open lines of communication, to manage the competition between our two countries. The President reiterated that U.S. policy on Taiwan has not changed, and emphasized that the United States continues to oppose any unilateral changes to the status quo. The two leaders tasked their teams to follow up on today’s conversation in the critical period ahead.)

最大的問題是,什麼是「現狀」?美國繼續反對的「任何單方面改變」指的又是什麼?將這個問題與俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭聯繫在一起,並且警告中共若軍援俄羅斯將會有嚴重後果。這樣的議題定位,對台灣來説是什麼樣的「大局觀」?

首先「現狀」是什麼?現狀是海峽兩邊是兩個國家。自1949年中華人民共和國成立以來,互不隸屬。「任何單方面改變」主要指的是,中共企圖武力犯台。美國繼續反對。

三月初美國前國務卿龐培歐訪台後,就這個「現狀」,發表了重大的主張,他說:「烏克蘭被入侵事件,讓美國有必要説清楚我們對台灣主權獨立的立場,讓習近平完全無模糊的了解美國與台灣的關係」(The invasion of Ukraine necessitates clarifying our position on Taiwan’s sovereignty so that President Xi Jinping fully understands unambiguously our relationship to Taiwan.),他強調:「我們必須給予台灣完全的外交承認。」(We must offer Taiwan full diplomatic recognition)

。龐培歐所說的是,「現狀是台灣是個主權國家,美國應該進行外交承認。」

這樣的主張很明顯將成為2022年11月美國國會改選的共和黨的政見,也很可能是2024年總統大選的主題之一。對於民主黨而言是個挑戰。

仔細分析拜登總統以視訊告知習近平的語境。美國反對中共武力犯台,就如同美國反對俄羅斯入侵烏克蘭一樣。美國要維持台海「現狀」,這個「現狀」是否與前國務卿的定位相同?值得推敲,但是在今年11月國會大選時民主共和兩黨有可能要説清楚。也就是「要不要外交承認台灣」將在某些州的參眾議員選舉成為關鍵議題(cutting issue)。

到目前為止,在野的共和黨的態度比較清楚,龐培歐前國務卿的談話還是白紙黑字寫明在福斯新聞網。執政的民主黨至今沒有表態,拜登總統的318談話算是一次比較特別的隔空對話,表面上,他是對習近平説話,實際上,他在面對共和黨的政見攻勢。他將台灣議題放在此次視訊連線中,大有告知習近平,龐培歐所說的外交承認台灣成為「現狀」的定位,在未來並非不可能發生。

龐培歐的主張是美國不可以再模糊這個議題,讓習近平誤判,特別在是俄羅斯在誤判形勢下入侵烏克蘭,為世界帶來災難。美國要守護台灣這個民主國家不受專制獨裁侵犯。

拜登總統也與龐培歐在同一思路上,但是有比較保守的表達。龐培歐「主動積極」認為讓習近平不要誤判的方法除了整備軍事威懾之外,就是即刻外交承認台灣,他還主張全球民主國家跟進。拜登總統則將外交承認台灣放在「對習近平的聽其言觀其行」的「被動對策」,就如同白宮新聞發言人薩基(Jen Psaki)說,拜登就北京對普丁的「言辭支持」以及對俄羅斯野蠻入侵烏克蘭的「不譴責」向習近平提問。「這是一個評估習主席立場的機會。」薩基說。

美國民主共和兩黨在視中國為「有敵意的對手」方面,態度幾乎是一致的,但是如何對待台灣,在此次烏克蘭危機處理過程,有了分別,不過這是個隨時在變動中的議題。

目前台灣除了人道援助烏克蘭及經濟制裁俄羅斯外,還不需要有任何動作,因為情勢仍很波動。俄羅斯的下場將如何仍然不容易推斷,而中國被俄羅斯及烏克蘭危機卡住,如何才可以「和平安寜」?習近平也很焦慮,因為他20大能不能坐穩連任已經有重大變數。

大局仍然無常,台灣必須戒慎,卻不必恐懼,要關心,卻無需恐慌。

台灣正被歷史浪潮推向世界高峰,台灣不是籌碼,台灣是全球的重心。