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【對內宣傳要徹底】俄羅斯籲民眾用俄版臉書VK、俄版YT「RuTube」、俄版抖音Yappy

YouTube廣告遭抓包廣告放送反俄訊息，俄官員怒稱「殘害民眾身心健康」，要民眾封殺國外社交媒體平台。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/19 12:48
RuTube入口網站畫面翻攝。

RuTube入口網站畫面翻攝。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的血腥攻擊引起全球民主世界憤慨，許多知名國際企業陸續響應對俄制裁，主動退出市場不再提供服務或調整服務內容因應，不過，美國Google日前雖暫停受理俄羅斯廣告業務，但其YouTube影音頻道的一些播放內容，已讓莫斯科「不開心」。

根據路透報導，俄監管單位不滿在YouTube平台上有放送「反俄」廣告及影音，炮轟YouTube行為本質無異於「恐怖主義份子」，其內容「威脅並殘害到俄羅斯民眾身心健康」，批美企根本居心不良。

監管單位要求Google立即停止放送反俄影音內容，報導指Google隨後也緊急在YouTube移除掉被莫斯科點名的廣告內容。

此前，Google參與國際制裁，不讓俄國官媒播放的新聞內容觸及到全球收視群眾，不過這樣的舉措也令Google承受俄國極大的反彈及壓力。

另一個參與制裁的美國社交媒體平台巨頭－臉書母公司Meta，則因為放行烏克蘭用戶張貼反俄訊息，像是「俄羅斯入侵者去死吧」，就遭到莫斯科報復，本周就以其發動資訊戰為名，封鎖Instagram平台服務。

除了俄羅斯政府監管單位祭出封鎖服務報復，莫斯科官員也跟風喊封殺。像是被外界稱普丁傀儡的前任俄國總統梅德維夫（Dmitry Medvedev）周五就猛批外國社交媒體公司，點名Meta及YouTube，威脅他們不聽話就這輩子也甭想再進入俄國市場。

同一時間，俄國也力捧本土社交媒體平台與外國對抗，像是俄版臉書VK、俄版YouTube「RuTube」、及俄版抖音Yappy，官員呼籲俄國民眾愛用國貨力抗邪惡外企的陰謀。

戰事發生以來，VK已有極為顯著的用戶數成長。路透報導，就在莫斯科宣布封鎖IG的當天，VK用戶數單日就成長8.7%，總體用戶逾5000萬人。

莫斯科官員也說，已強力動員把俄國民眾在YouTube張貼的影音內容全部移轉至RuTube，更喊話民眾封殺YouTube。
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