「俄根本戰爭罪無誤！」烏克蘭總統籲儘快「有意義、有信用」和談止血

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的血腥攻擊已進行三周，烏克蘭總統不卑不亢勇敢領導軍民抗戰，俄軍攻勢受阻，但烏克蘭平民死傷與日俱增；烏克蘭總統周六（19日）呼籲與莫斯科進行全面性和談，否則再打下去俄羅斯也要數十年才能從戰爭中復原。

雖然開戰數周以來，烏克蘭及俄羅斯舉行多次官員談判，但並沒有突破性進展。

澤倫斯基（Zelenskiy）在周六清晨錄下一段影片上說道：「我希望我這些話莫斯科能聽到，該是和談的時候」。

澤倫斯基表示，烏克蘭一直提出和平解決方案，也希望有意義及有信用的談判，且愈快愈好。

「該是烏克蘭維護領土完整及正義的時候，俄羅斯別以為能夠全身而退，你們發出這場不義之戰也要耗上好幾十年才能從中復原。」澤倫斯基強調，烏克蘭會反擊，「我們也摧毀俄戰機、直升機、飛彈及坦克」。

不過話鋒一轉，澤倫斯基也說他們反制俄飛彈攻擊系統不足，需要支援，以及期望西方持續制裁力道，才能讓莫斯科真正認識到攻擊的代價有多大。

澤倫斯基同時也控訴俄軍故意封鎖人道救援物資通道，讓生活物資進不去受到攻擊的城市，到不了平民的手上。同時，澤倫斯基也提到一座有數百名烏克蘭人避難的電影院，周三遭到俄軍殘忍血腥炮擊，死傷慘重。「這百分百完全是戰爭罪無誤，」澤倫斯基悲憤說道。