烏克蘭城市首長遭俄軍綁走 獲釋後驚悚回顧：隔壁牢房傳喊叫

俄羅斯軍人綁走烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫，他近期獲釋後向媒體透露遭綁驚悚過程。（圖/路透社） 俄羅斯軍人綁走烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫，他近期獲釋後向媒體透露遭綁驚悚過程。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）外媒報導烏克蘭梅利托波爾市被俄軍佔領後，市長費多羅夫竟遭綁走，即使在一週內被釋放，費多羅夫卻說遭囚禁過程相當艱難，還能聽見隔壁牢房的人被折磨的尖叫聲。

綜合媒體報導，烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）被綁走後於昨（17）日獲釋，接受「自由歐洲電台／自由電台」（RFE／RL）的網路電視頻道「Nastoyashchee Vremya」採訪時，表示他被綁走後戴頭套關車內7小時，並被送到監牢囚禁近一週，烏克蘭曾兩度嘗試要換取他的自由，但直到第二次才交換成功。

費多羅夫還說，雖然自己在遭囚禁過程未遭毆打，卻受到龐大的心理壓力。他指出「有時會有5至7名的士兵圍著我，他們沒有用手碰我，但當7名持武的人站在身邊，就足夠表達他們的意思了。」

費多羅夫更透露，在牢房時，有時還能聽見隔壁房的人被折磨的尖叫聲，因此遭囚禁的這6天對他而言是相當艱難的過程。

在這之前，透過監視器畫面影片中，可以看到費多羅夫在梅利托波爾市的勝利廣場中，被一大群全副武裝的俄羅斯軍人用一個袋子套著後帶走並失踪，然而不只如此，據媒體，俄羅斯軍隊現已綁走兩位烏克蘭城市首長。

對此，烏克蘭外交部長在推特上呼籲外界，說俄羅斯入侵者正在烏克蘭綁架民選的地方領導人，因此國家和國際組織必須要求俄羅斯，立即釋放所有被綁架的烏克蘭官員。