【最新】拜登習近平晚間視訊對話「國家關係不能兵戎相向」　中國「山東艦」穿越台海•美國驅逐艦尾隨

圖為拜登與習近平, 在2021年11月15日進行視訊對話 (美聯社) 圖為拜登與習近平, 在2021年11月15日進行視訊對話 (美聯社)

更新時間: 2022-03-18 22:48

首次發稿: 2022-03-18 20:16

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）根據中國官媒新華網剛剛發布的快訊:

國家主席習近平18日晚應約同美國總統拜登視頻通話。 習近平指出，我們去年11月首次“雲會晤”以來，國際形勢發生了新的重大變化。 和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。 烏克蘭危機是我們不願意看到的。 有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。 作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體， 我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展， 而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。 (來源: 新華網)

更新時間: 2022-03-18 22:19

首次發稿: 2022-03-18 20:16

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國總統拜登預定在台灣時間18日晚間9時（美東當地時間18日上午9時）與中國國家主席習近平通電話，預料俄烏戰爭情勢將是重點議題。

美國國務卿布林肯17日曾表示，美方擔憂中國直接提供俄羅斯軍援，拜登將明確傳達若中方支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國將須承擔責任並付出代價的立場。

18日的會談是拜登與習近平兩人，在去年(2021年) 11月中旬視訊之後的再次會談，也是俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首度就俄烏局勢交換意見。

布林肯（Antony Blinken）17日呼籲所有國家，特別是對俄羅斯有直接影響力的國家，利用所擁有的一切手段，迫使莫斯科結束這場戰爭。

他特別點名中國指出，中國尤其有責任利用其對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的影響力，並捍衛它所聲稱支持的國際規則與原則。但中國「似乎朝向相反方向前進」，拒絕譴責侵略行為，並試圖將自身描繪成中立的仲裁者。

不過就在拜習兩位領袖通電話前大約12小時，中國「山東號」航艦很不尋常地在大白天航行通過台灣海峽。

另一方面，中共官媒環球時報18日下午引述中國不具名官員，批評美方一些高官這兩天又針對烏克蘭問題密集向中方「潑髒水」，揚言「中方決不接受美國威脅脅迫的做法」。

環球時報下午3時刊出題為「中方：決不接受美國借烏克蘭問題脅迫，如損害中企個人合法權益，必強有力回應」的報導。

報導引述中方不具名官員表示，中國國家主席習近平主席將於18日晚同美國總統拜登就中美關係和烏克蘭局勢交換看法。「這是美方提出來的」。

報導稱: 「從發展中美關係以及在烏克蘭問題上勸和促談、敦促美方採取正確立場的需要出發」，中方因此同意了美方這一提議。

不出所料，美國一些高官這兩天又密集發表不負責任的言論，散播虛假消息， 在烏克蘭問題上不斷向中方「潑髒水」，大搞施壓脅迫。 這種做法已經成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德，也不負責任。

首次發稿: 2022-03-18 20:16

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登將在美東時間18日上午9時（台灣時間18日晚間9時）與中國國家主席習近平通電話，預料俄烏戰爭情勢將是重點議題。

路透外電引述消息人士稱，就在拜習兩位領袖通話前數小時，中國「山東號」航艦很不尋常地在大白天駛過台灣海峽，後面則有一艘美軍驅逐艦尾隨。

消息人士稱，「山東艦」靠近金門航行，時間「大約是(18日)早上10時30分，山東艦（CV-17）出現在金門西南30海里處， 被民航機上的乘客拍到」。

他說美軍勃克級驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）尾隨在後，當時「山東艦」甲板上沒有飛機，向北航行穿過台灣海峽；至於台灣當局也派出軍艦，密切關注事態發展。

路透報導稱，台灣的國防部不願對此置評，只說國軍一向嚴密監控共軍在台海動態，會依標準程序因應。

美國海軍發言人藍福特（Mark Langford）僅簡單回應表示，強生號「是依國際法在穿越國際水域，執行例行台海航行任務」，並未詳述細節。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答覆媒體詢問時表示，相關問題應洽詢中國國防部，「山東艦」在進行例行訓練安排，不應把此事與美中領袖通話連結在一起；中國國防部暫未回應。

「山東艦」18日通過台灣海峽的時間點大約是拜登與習近平通話前12小時。由於時機敏感，消息人士對路透形容，這是一種「挑釁」("provocative") 行為。更何況穿越台海的時間還是大白天，不像過去都在晚間進行。

「山東艦」是中國第一艘國產航艦，於2019年開始服役。