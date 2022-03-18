2022新北運動樂活系列活動 大隊接力近3000師生開跑

新北市在今(18)日在板橋第一運動場舉行2022 運動樂活系列活動啟動典禮，由副市長劉和然出席。該活動以「 齊心防疫抗擊疫情 守護校園安全健康」為主題，藉由大隊接力棒次傳遞精神， 象徵全市防疫工作上齊心接力，一棒接一棒、個個是強棒， 典禮上也感謝校園防疫人員代表，共同抗疫守護校園安全健康。

副市長劉和然表示，新北市學校推動SH150政策， 學生每週在校運動150分鐘達成率自2017至2020學年度連5年 校校達標，更連5年獲得健康促進特優縣市，全國第一。此外， 新北打造友善運動城市， 辦理各項運動推廣活動鼓勵市民建立運動習慣，也連5年獲教育部體 育署運動i臺灣縣市評比特優，讓新北成為人人愛運動的樂活城市。

新北市推廣運動樂活系列活動， 透過讓國中小學孩子養成規律運動習慣， 以全市各公私立國中小校園為基地，趣味、安全之活動為媒介， 結合現有健康與體育領域課程實施。自3月份起， 陸續辦理校園班際性普及化運動競賽，包括辦理大隊接力、 樂樂棒球、健身操、躲避球等4項運動。 今日現場由副市長及民安國小12位小朋友，帶領96隊、2, 904位參賽人員一起做健康操，並為比賽首發起跑鳴槍， 象徵運動樂活系列正式啟動。

教育局指出，疫情期間仍鼓勵全體親師生多運動提升免疫能力， 並增進身心健康。同時藉由樂活系列普及運動， 帶動跑步風氣及推廣校園體育運動，引導學生來運動、玩運動、 愛運動及享運動，營造校園玩運動氛圍，並帶動愛運動風氣， 讓運動成為校園裡學生間一股時尚新風潮。

今日活動以「齊心防疫抗擊疫情 守護校園安全健康」為主題，由副市長劉和然感謝各區務中心所推薦 8位校園防疫人員代表，其中成功國小護理師陳雅莉及李妍妏表示， 疫情讓人類了解自己的能與不能，雖不能完全消滅病毒， 但是能積極防止傳播，即使不能大力擁抱，但我們能溫暖微笑， 會與教育夥伴持續努力讓生活趨近如常，共同守護孩子。

板橋國中謝承殷校長表示，學校長期推動樂活普及運動， 鼓勵學生每天主動在晨間及課餘時間跑步運動，榮獲全市國中組2018、2019及2020學年度大隊接力3連霸， 得到永久保存大隊接力最高榮譽象徵金龍旗。 很開心看到孩子透過競賽凝聚班級向心力， 學生每天主動練習從不會缺席，老師也給予陪伴及指導， 共同達成團隊目標爭取榮譽。

教育局長張明文表示，2022新北市運動樂活系列活動， 以跑出自信、玩出快樂、揮出活力及動出健康為主題， 規劃一系列競賽活動，鼓勵學生疫情期間多運動， 參與校園班際性普及化運動，達成每週能在校運動150分鐘SH1 50，以促進孩童身心健康增進未來競爭力，帶動本市運動風氣、 增進運動人口。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供