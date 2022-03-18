春季單車遊新北八里　下罟子漁港風景盡收眼底

在大船進出頻繁的台北港內，隱身著一座小漁港， 幽靜的像是來到另外一個秘境。這座稱為下罟子漁港的地方， 是八里鮮為人知的秘境，漁港位於臺北港特定區內， 現為第二類漁港，港內多為鄰近桃園及淡水等作業船隻停放， 近年來淡水河兩岸自行車觀光興盛，八里左岸自行車道從觀音坑溪口 起至下罟子漁港止，全程約16公里，沿途經關渡大橋、 八里渡船頭、婚紗廣場、一直到挖子尾生態保護區、 十三行博物館等，結合人文、生態、古蹟， 堪稱都市叢林中難得一見的單車綠洲。

在這條單車綠洲中，渡船頭至左岸公園這一段，附近還有眾多店家、 特色美食、景觀餐廳，是八里左岸自行車道中最熱鬧的一段！「 十三行博物館」為國家二級古蹟十三行文化的遺址所在地， 保留並展示許多先民的遺跡。博物館建築造型特殊， 原始構想來自考古發掘及先民乘船渡海來台的意念，象徵山與海且為 北台灣第一座考古博物館，受到許多廣告、MV的青睞； 如同淡水老街般遊人如織，八里老街也有許多各式各樣的小吃攤， 僅短短不到100公尺，卻是麻雀雖小，五臟俱全，好不熱鬧！ 繼續前行達下罟子漁港，除了可見傳統藍色船身的舢舨船，也因漁港 面朝西方，而成了最佳夕陽觀賞景點之一。 當夕陽西下時伴隨著橫越港口的西濱高架快速道路，海水映著映照著 寧靜的漁港，光影搖晃為來到這座小漁港的人們，帶來意外絕美的一 齣讓人屏息的日落大戲。

新北市漁業處表示，淡水河岸有山有水景緻名聞遐邇， 歡迎大家假日期間攜家帶眷騎乘自行車前往，踏著看不膩的美好風景 ，探索淡水河岸與八里老街及整條單車綠洲的明媚風光。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供