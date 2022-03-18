訴求四大主題！新北市與婦女團體舉辦第66屆聯合國平行論壇

新北市政府與聯合國婦女地位委員會聯合舉辦第66屆非政府組織論 壇（NGO CSW66），於18日正式展開，以經濟平權、環境保護、 中高齡女性就業、環境減災等四大主題，舉行四場線上和實體論壇。

首場論壇「透過女性婦權培力，邁向經濟平權」， 由社會局長張錦麗擔任引言。她表示， 疫情和戰亂雖隔離了世界各國婦女團體的相聚， 但無法阻止婦女為世界更美好未來的決心！ 因此由市府和倡議婦女權益組織，聯合舉辦這四場論壇， 打破空間與語言的隔閡，共同關心女性的議題。⠀⠀

新北市婦女服務中心張凱婷，在論壇中報告「修水電，女能」。 她說，面對家中燈泡不亮、馬桶不通，女性多半不知所措， 總要向男性或水電師傅求救，市府做過一項調查，發現有高達90％ 的女性，希望有處理簡易水電的能力， 因此市府4年來舉辦41場次的水電課程，有1, 230婦女參與學習，並製作了6部教學影片，有超過5萬人點閱， 甚至有多人考取證照，成為女性水電師傅，也創造就業機會。

棉樂悅事工坊創辦人林念慈， 她分享在尼泊爾喜馬拉雅山腳下工作與生活，她以「善待子宮、 與心同在」為理念，使用自然的原料，創立了布衛生棉， 並推動環保正向月經運動，支持尼泊爾村落婦女就業，創造環境、 女性與家庭共善的永續生活。林念慈另在4月29日加開「 Women的永續生活-探索女性與月經的關係」專題講座， 目前已有300位熱情報名。

國際蘭馨交流協會台北市協會朱惠美會長則以國民飲品珍珠奶茶結合 巴拉圭的瑪黛茶，打造品味獨特的「瑪黛珍珠奶茶」， 協助巴拉圭弱勢女性創業和當地教育，希望協助婦女朋友經濟自立， 改善生活。

首場論壇同步在新北社會局YouTube 進行中英語即時口譯直播，有超過240人次觀看； 在實體課程方面，並有「這裡共好協會」秘書長黃慧娟以「 女性經濟婦權探討」，在市府511會議室發表， 吸引百位婦女朋友參加，並進行熱烈討論。

未來還有3場，包含3月19日08:00～09:30， 由台北101工商婦女企業管理協會和新北市政府秘書處探討【 女性創業家在環境保護運動所扮演的角色】（ 密碼：66666）、3月22日08:00～09:30， 由婦女權益與永續發展聯盟和新北市政府社會局討論【 賦權中高齡女性投入再就業市場】（密碼：977336）、 3月24日20:00～21:30， 由婦女權益與永續發展聯盟和新北市政府消防局討論 【婦女在環境及減災中之賦權】（密碼：977336）， 歡迎參與。