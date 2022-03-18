【塔利班掌權下的阿富汗】下週開放學校 女性可受教育但有限制

阿富汗女孩們於 2021 年 10 月 25 日在阿富汗喀布爾上課。（圖/路透社） 阿富汗女孩們於 2021 年 10 月 25 日在阿富汗喀布爾上課。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）塔利班2021年8月重新掌權，過去該政權其對女性權利的忽略飽受外界抨擊，如今塔利班表示，所有學校都將對不分性別的學生開放，不過女性在學習上仍有所限制，像是只能由女老師授課，以及不能與男生一起上課。

根據路透社，一名教育官員週四（17日）表示，塔利班將允許阿富汗各地的女學生，在下週高中開學時重返教室上課，減少了數個月以來外界對塔利班是否會允許女性受教的不確定性。

教育部官員Aziz Ahmad Rayan指出，雖然女性可全面受教，但仍有一些條件，像是女學生將與男學生分開授課，並且只能由女教師上課。在一些缺少女教師的農村地區，才會允許年長的男教師教導女學生。

該官員也強調，今年所有的教育機構都會開啟，如果有任何學校想關閉，教育部將有責任將它開放。

路透社指出，塔利班上一次統治阿富汗是從 1996 年到 2001 年，當時他們禁止女性接受教育和大部分的就業。自去年8月塔利班推翻親西方的阿富汗政府以來，重返教育的男性人數仍遠多於女性。

自重新掌權以來，國際社會就強調要女性全面受教育的訴求，迄今多數國家拒絕正式承認塔利班，同樣也是擔心其對待女性的方式，以及對於過去士兵或政府官員可能受到的人權侵害。

對此，塔利班宣布將會要調查涉嫌濫用職權，以侵害人權的行為，並表示他們不會報復以前的敵人。

塔利班也表示，他們會根據伊斯蘭法律和當地習俗尊重婦女權利，但仍有許多女性反應，她們在進入公共場域（包括工作）時受到限制，迫使一些女性退出勞動力市場。

人權機構Human Rights Watch的副主任Heather Barr督促國際社會在聽到這個消息時不要自滿，因為重新開放學校並不代表社會中的女性權利會受到保護。