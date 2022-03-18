日本強震仍部分停水斷電 憂衝擊精密零組件供應鏈

地震過後的福島郡山市街景。(圖／美聯社） 地震過後的福島郡山市街景。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本福島外海16深夜發生規模7以上強震，其中宮城縣與福島縣受影響最大，仍有部分停水斷電情形。外界憂地震導致位於兩縣的製造廠停工，恐衝擊精密零組件生產，所幸目前部分工廠陸續恢復作業。

《NHK》報導，根據宮城縣的市政當局，截至今日上午，仍有約2.8萬戶停水。其中大崎市仍有約1萬戶停水，而仙台市的2,085戶停水已在18日凌晨1時全面恢復供水。

福島縣有近2.3萬戶因地震停水，截至中午已有約9500戶恢復供水，其餘約1.4萬戶則由自衛隊出動水車供應。民眾在雨中一邊撐傘，一邊提白色塑膠桶，大排長龍等待取水。

電力供應部分，據東北電力公司表示，截至下午4時（台灣時間3時），福島已全面恢復電力供應，僅宮城縣仍有500戶尚未排除斷電。

《路透社》報導，地震引發對已受疫情影響的全球精密零組件供應鏈近一步中斷的擔憂。這些零組件對電子及汽車生產至關重要，而日本製造商在其中發揮主導作用。

索尼集團一位發言人表示，位於地震災區的三間工廠正逐漸恢復生產作業。該集團表示，位於宮城縣白石市的一間生產雷射二極體的工廠遭受損害，但對生產的影響有限。

生產全球近三分之一汽車微控制器（MCU）芯片的日本大廠瑞薩電子指出，有兩間工廠暫停生產，另一間則部分停產。

生產用於智慧型手機以及車用陶瓷電容器的龍頭村田製作所，有4家廠房停工，該公司宣布於今（18）日恢復其中2間工廠的運作。

據《讀賣新聞》報導，地震造成的停電也波及部分存放於冷凍庫的新冠疫苗。