【自己的國家•自己守護】台灣首梯14天新制教召　3/18解除召集離營

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 「14天，從陌生到熟悉，我們攜手前進，守護家園。」首梯新制14天教召訓練，歷經專長複訓、22公里行軍、實彈射擊與戰備任務等課程後，今日(3/18) 將劃下句點。

中華民國陸軍官方臉書今天po文並附上影片, 回顧過去14天的訓練過程:

國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，模擬「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」等狀況處置。中央社

國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，召員模擬「砲擊」臥倒。中央社

昨(3/17) 是最後一天實施訓練，受召人員在桃園守備地區實施戰備演練課目，利用圓鍬、十字鎬構築單人及雙人散兵坑(下圖) ，並演練快速抵達戰術位置實施警戒。

陸軍第206旅「新制14天教育召集訓練」課程17日邁入第13天，受召人員以圓鍬、十字鎬構築散兵坑。（軍聞社提供）中央社

國防部長邱國正（圖）12日陪同總統蔡英文視導新制教育召集人員實彈射擊，會後受訪表示，若後備平時沒訓練，戰時動員也無戰力。中央社

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備。這次教召以防守林口海灘為訓練目標，3/17為最後一天訓練，3/18受召人員將解除召集，因此並無訓練課目。

軍聞社17日下午報導，新制教召邁入第13天，受召人員上午在守備地區實施戰備演練課目，部分召員首先利用圓鍬、十字鎬構築單人及雙人散兵坑；另一部分人員演練進入陣地動作，在反覆演練中培養默契，快速抵達戰術位置實施警戒。

受召人員二兵盛傑表示，在俄烏戰爭發生時刻接受新制教召訓練任務，更讓人了解自己是為何而戰、為誰而戰，尤其，看到烏克蘭人挺身而出為了保衛國家而奮戰，英勇的行為令人佩服，也讓人明白，「自己的國家一定要靠自己守護」。

新制教育召集首梯5日入營，在14天召訓全程共有41餐，其中1餐安排野戰口糧，3次餐食為新式野戰加熱式餐盒。中央社

教育召集新制官兵手食用的新式野戰加熱式餐盒，口 味包括印度風咖哩牛肉及雞肉、羅漢蔬燴什錦等。（軍聞社提供） 中央社