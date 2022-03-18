海水溫度持續上升 澳洲大堡礁陷「第六次大滅絕」危機

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了保護地球上獨一無二的自然美景，聯合國在全球指定了多處自然遺產，然而隨著氣候變遷的狀況加劇，許多地方已面臨存亡危機，澳洲知名的大堡礁就是其中之一。

人類工業革命後的活動造成溫室氣體濃度持續上升，由於海洋也會協助調節氣溫，海水溫度已面臨年年升高的問題。對於水溫十分敏感的珊瑚礁來說，溫度的變化會讓原本生長地區再也不適合生存而出現白化狀況，最後造成整個仰賴珊瑚礁的生態系崩潰。

大堡礁海洋公園（GBRMPA）當局指出，在6月的世界遺產組織例會前，聯合國的觀測飛機花費10天時間，飛越長達2,300公里的大堡礁分佈區來確實了解珊瑚的生存狀況。澳洲詹姆士庫克大學 （James Cook University）的珊瑚白化專家Terry Hughes教授指出，過去兩週內收到了大量珊瑚白化的回報，結果令人憂心。

根據澳洲氣象局的觀測數據，整個大堡礁分布區的海水溫度已上升攝氏1度至2度，雖然過去海水溫度確實會因季節差異，而在3月中出現短暫的溫度高峰，然而，由於全球氣溫持續上升，現在海水溫度開始上升的時間已經提早到12月左右，全年度適合珊瑚生長的時間正在減少。

Hughes教授說，因為海水溫度上升， 12月觀察到的白化珊瑚，雖然1月、2月時一度恢復色彩，不過過去幾週以來卻偵測到整個大堡礁地區皆出現中度至重度白化的現象，這已不是地域性、小規模的白化事件，而是嚴重到稱為「第六次大滅絕」的大規模珊瑚白化。

在此之前，人類已造成五次珊瑚大滅絕，研究甚至顯示，超過98%的大堡礁珊瑚都曾經白化過一次。

科學家強調，雖然有試圖尋找更耐熱的珊瑚種類，並試圖改善水質、移除會吃珊瑚的海星等不利珊瑚生長的因子，但在全球溫室氣體持續增加的情況下，這些努力仍會很快被上升的溫度抵銷，最後變得徒勞無功。