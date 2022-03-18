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美國撤俄國、白俄羅斯最惠國待遇 專家：提醒中國勿動台灣

該法案規定，拜登政府將有義務推動俄國退出WTO，並反對白俄羅斯加入該組織，導致兩國面臨更高的關稅以及貿易壁壘。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/03/18 13:48
美國眾議院17日以壓倒性票數通過法案，同意撤銷俄國、白俄羅斯的最惠國待遇。（圖／美聯社）

美國眾議院17日以壓倒性票數通過法案，同意撤銷俄國、白俄羅斯的最惠國待遇。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）《國會山莊報》報導，美國眾議院17日以424票贊成、8票反對的壓倒性姿態，撤銷俄國與白俄羅斯的「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）地位，兩國不再享最惠國待遇，法案已送交參議院等待表決。

該法案為美國總統拜登（Joe Biden）對更多俄國產品提高關稅鋪路，將進一步削弱俄國經濟，以制裁俄國侵略烏克蘭行徑。

法案也根據俄烏戰況，為美國總統何時能恢復與俄羅斯、白俄羅斯的正常貿易關係制定嚴格準則。此外，拜登（Joe Biden）政府將有義務推動俄國退出世界貿易組織（World Trade Organization），並反對白俄羅斯加入該組織，這導致兩國將面臨更高的關稅以及貿易壁壘。

隨著俄國入侵行動持續進入第四週，美國與西方陣營國家的制裁力道也愈加嚴厲。拜登先前已預告將與其他G7成員國採取上述制裁行動。拜登也於上週三（9日）宣布對俄國石油、天然氣和煤炭實施進口禁令。

美聯社》報導，專研國際貿易法的威利萊茵律師事務所（Wiley Rein LLP）合夥人布萊特比爾（Timothy Brightbill）表示，在多數產業中，法案對美國消費者的影響應當不大，因為企業可以轉向其他供應商。他說，美國供應鏈不再通過俄羅斯很重要，消費者也明白這一點。

他表示，「大多數美國消費者樂意多付些錢，確保他們的產品和原物料不會涉及俄國從而支持該國政府。」

他提及，撤銷俄國貿易地位一事也向中國傳遞強烈訊息，即美國不容忍中國對台灣採取敵對行動。
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