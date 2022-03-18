台灣NGO工作者李明哲將刑滿卻無音訊　民團呼籲中國期滿立即放人

國際特赦組織台灣分會等8個民間團體，18日上午在立法院群賢樓前召開記者會，要求中國立即釋放即將刑滿的台灣NGO工作者李明哲。中央社 國際特赦組織台灣分會等8個民間團體，18日上午在立法院群賢樓前召開記者會，要求中國立即釋放即將刑滿的台灣NGO工作者李明哲。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2017年被中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲將刑滿。多個民間團體今天(3/18) 要求中國期滿立即釋放李明哲；也呼籲陸委會適時公布其他遭拘禁台人的處境。

國際特赦組織台灣分會等8個民間團體，18日上午在立法院群賢樓前召開記者會，要求中國立即釋放即將刑

滿的台灣NGO工作者李明哲。會後在立法院周邊欄杆繫上黃絲帶，盼李明哲早日歸來。中央社

李明哲因網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，18日上午在立法院群賢樓前召開記者會，高喊「中國釋放李明哲，讓明哲回台灣」、「5年期滿，立即釋放」和「言論自由無罪」等口號。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎在會中表示，李明哲遭中國「不正關押」已超過1825天，但李明哲妻子李凈瑜迄今仍未收到判決書，無法確認正式刑期和刑滿日期。

邱伊翎說，目前距離民團估計李明哲刑滿時間的4月14日剩不到一個月，中國政府再無理由繼續關押、或以任何藉口讓他滯留中國，呼籲中方立即說明釋放日期。

她也指出，自從COVID-19疫情爆發後，李明哲家屬曾16次申請探視他都遭拒，連親屬問候電話都無法打，無從得知音訊。

她又稱李明哲被關押期間遭受不人道待遇，被迫吃餿食，冬天的保暖衣物也遭丟棄。

李明哲歸期未定，據指和他另被判處「剝奪政治權利」2年有關。台北律師公會人權委員會主委江榮祥受訪時指出，依中國刑法第54條、58條規定，「剝奪政治權利」是在徒刑執行完畢後，繼續剝奪受刑人的選舉、被選舉權等權利。

江榮祥說，由於家屬未收到判決書，以往類似的個案也沒有明確標準，因此李明哲是否會再被中國扣押2年，仍是未知數。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立在會中則呼籲，大陸委員會應在兼顧當事人安全下，適時公布李孟居、施正屏、蔡金樹和鄭宇欽等被中國以間諜罪定罪台人的處境。

民進黨立委洪申翰則說，李明哲被中國控「顛覆國家政權罪」是「荒謬的指控」，「李明哲根本無罪」，今天是以最卑微的態度呼籲中共遵守自己的法律規範。

民進黨立委王定宇則強調，李明哲不只是一個人，他代表的是一個自由言論的主張可以被關押這麼久；代表的是習慣台灣自由民主生活方式的我們，都有被恣意拘押的風險。