拜習今晚通話 布林肯：中國若支持俄國將付出代價

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）隨著俄羅斯入侵烏克蘭的步伐陷入停滯，美國擔憂中國將直接提供俄方軍援。美國總統拜登將於今（18）日與中國國家主席習近平通話，表明若中國支持俄國，將付出相應代價。

《路透社》報導，白宮17日宣布，美中領導人今日將針對烏克蘭問題通話。中國外交部發言人華春瑩表示，該通話將於晚間進行，就「中美關係和雙方共同關心的問題交換意見」。這是2月俄烏戰爭爆發以來中美領導人首度通話。

美國官員證實，本次通話為本月14日中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在義大利羅馬會晤所商定。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）將該次通話定調為「拜登評估習近平立場的機會」。她指出，中國對俄羅斯的所作所為有過言辭上的支持，或者沒有明確的言辭上的譴責、沒有譴責。這當然與中國支持的一切事物都公然背道而馳，包括聯合國憲章的基本原則、包括尊重國家主權的基本原則。所以，「中國沒有譴責俄國的所作所為，這一事實就說明了問題。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）則指出，美國擔憂中國正考慮直接提供俄方軍事裝備，他強調，中國有責任運用其對俄國總統普丁（Vladimir Putin）的影響力，並捍衛所聲稱支持的國際規則與原則，然而北京「似乎朝向相反方向前進」。

布林肯表示，拜登將在通話中明確傳達，中國將為支持俄國採取的任何行動承擔責任，「我們將毫不猶豫讓中國付出代價」。然而，布林肯並未詳細說明「代價」為何，華盛頓也尚未提出證據，證明中國已表明協助俄國。

自開戰以來，中國一直拒絕譴俄國侵略行為，並以中立仲裁者自居。《美國之音》報導指出，俄羅斯已向北京請求提供軍事援助，而烏克蘭得到的軍事援助大部分來自美國；就在本星期，拜登宣佈了又一項8億美元的防務援助方案。

莫斯科否認要求中國提供軍援，中國外交部則將該說法斥為「假消息」。

然報導指出，俄國財政部長长西盧安諾夫（Anton Siluanov）才於本週透露，俄方指望中國伸援手，助其抵禦西方大規模制裁所帶來的經濟衝擊。

此外，中國駐歐盟使團也在17日回應外界指稱中國應同其他國家一起譴責俄羅斯入侵烏克蘭造成大量平民死亡和巨大破壞一事，使團辯解，北大西洋公約組織（NATO）持續擴張區域勢力才該「反躬自省」。