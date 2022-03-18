Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜習今晚通話 布林肯：中國若支持俄國將付出代價

這是2月俄烏戰爭爆發以來中美領導人首度通話。

  134
By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/18 10:30
美國總統拜登與中國國家主席習近平將於18日晚間通話。（圖／美聯社）

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於18日晚間通話。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）隨著俄羅斯入侵烏克蘭的步伐陷入停滯，美國擔憂中國將直接提供俄方軍援。美國總統拜登將於今（18）日與中國國家主席習近平通話，表明若中國支持俄國，將付出相應代價。

路透社》報導，白宮17日宣布，美中領導人今日將針對烏克蘭問題通話。中國外交部發言人華春瑩表示，該通話將於晚間進行，就「中美關係和雙方共同關心的問題交換意見」。這是2月俄烏戰爭爆發以來中美領導人首度通話。

美國官員證實，本次通話為本月14日中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在義大利羅馬會晤所商定。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）將該次通話定調為「拜登評估習近平立場的機會」。她指出，中國對俄羅斯的所作所為有過言辭上的支持，或者沒有明確的言辭上的譴責、沒有譴責。這當然與中國支持的一切事物都公然背道而馳，包括聯合國憲章的基本原則、包括尊重國家主權的基本原則。所以，「中國沒有譴責俄國的所作所為，這一事實就說明了問題。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）則指出，美國擔憂中國正考慮直接提供俄方軍事裝備，他強調，中國有責任運用其對俄國總統普丁（Vladimir Putin）的影響力，並捍衛所聲稱支持的國際規則與原則，然而北京「似乎朝向相反方向前進」。

布林肯表示，拜登將在通話中明確傳達，中國將為支持俄國採取的任何行動承擔責任，「我們將毫不猶豫讓中國付出代價」。然而，布林肯並未詳細說明「代價」為何，華盛頓也尚未提出證據，證明中國已表明協助俄國。

自開戰以來，中國一直拒絕譴俄國侵略行為，並以中立仲裁者自居。《美國之音》報導指出，俄羅斯已向北京請求提供軍事援助，而烏克蘭得到的軍事援助大部分來自美國；就在本星期，拜登宣佈了又一項8億美元的防務援助方案。

莫斯科否認要求中國提供軍援，中國外交部則將該說法斥為「假消息」。

然報導指出，俄國財政部長长西盧安諾夫（Anton Siluanov）才於本週透露，俄方指望中國伸援手，助其抵禦西方大規模制裁所帶來的經濟衝擊。

此外，中國駐歐盟使團也在17日回應外界指稱中國應同其他國家一起譴責俄羅斯入侵烏克蘭造成大量平民死亡和巨大破壞一事，使團辯解，北大西洋公約組織（NATO）持續擴張區域勢力才該「反躬自省」。
俄烏戰爭
美中對談
拜習通話
拜登
習近平
中俄
布林肯
蘇利文
莎琪
白宮

相關新聞

三國總理訪基輔 矢板明夫：普丁已開始考慮體面收場
三國總理訪基輔 矢板明夫：普丁已開始考慮體面收場
2022/03/17 17:35
【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
2022/03/17 15:05
俄國情報文件稱 中國曾考慮秋天攻台？ 吳釗燮回應：不確定真偽 但隨時做好準備
俄國情報文件稱 中國曾考慮秋天攻台？ 吳釗燮回應：不確定真偽 但隨時做好準備
2022/03/16 18:17
報復西方、俄羅斯「反制裁」美國10餘高官　拜登下週赴歐參加北約緊急會議
報復西方、俄羅斯「反制裁」美國10餘高官　拜登下週赴歐參加北約緊急會議
2022/03/16 17:37
車諾比核電廠燃料告罄恐釀核災 籲設「人道走廊」供應所需
車諾比核電廠燃料告罄恐釀核災 籲設「人道走廊」供應所需
2022/03/16 15:16

更新時間 : 2022-03-18 19:58 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離