央行睽違逾10年升息1碼　總裁楊金龍：主要箭頭指向通膨

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 睽違10年，央行於明(18)日起升息1碼。

央行總裁楊金龍於今天第1季理監事會議宣布，自3月18日起升息1碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.25個百分點，分別調整為1.375%、1.75%及3.625%。

中央社報導，近期俄烏衝突導致全球能源等大宗商品價格大幅上揚，國內輸入性通膨壓力大，CPI年增率已經好幾個月高於2%，料將持續至今年第3季，核心CPI年增率也上升，均顯示國內物價漲幅居高；此外，受疫情影響的內需服務業景氣逐步回溫，勞動市場情勢持續改善，美國等部分經濟體也已啟動升息。

綜合上述因素，央行理事會認為調升政策利率有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標，因而全體理事一致同意調升政策利率0.25個百分點。

至於房市管控措施，央行2020年12月以來已經4度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行降低授信風險與健全經營。未來將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。

央行去年底估2022年經濟成長率為4.03%，CPI及核心CPI年增率分別為1.59%及1.45%；不過近期俄烏戰事增添經濟前景不確定性，央行今天微幅上修2022年全年經濟成長率預測值至4.05%，全年CPI年增率則上調至2.37%，核心CPI估為1.93%。

自由報導，楊金龍表示，「央行升息主要箭頭是指向通膨」，台灣目前通膨雖然較其他國家溫和可控，但為抑制通膨預期心理，必須及早出手，因為穩定物價對一個國家中長期發展是有利的。這次升息不是要打房，不過確實會波及到房貸戶，影響到房貸戶利息負擔，特別是第一戶，央行事先也統計過，以內政部第三季新承作房貸金額平均763萬估算，一年利息負擔增加1萬9075元。