台灣金馬影帝張震科幻新作《永生號》世界首映　羅大佑經典歌曲重新演繹

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2022金馬奇幻影展近日揭曉多部精彩片單,侯孝賢監製的台灣黑幫電影經典《少年吔,安啦!》全新4K修復版、金馬影帝張震新作《永生號》等,將於3月27 日正式開賣。

2022金馬奇幻影展將於4月8日熱鬧展開!其中包括徐小明執導、 侯孝賢監製的台灣黑幫電影經典《少年吔,安啦!》全新4K修復版 ,以及王維明執導、 金馬影帝張震主演和羅大佑配樂的奇幻寓言極短篇《永生號》, 都將在金馬奇幻影展世界首映。

《寒蟬效應》導演王維明的科幻寓言極短篇《永生號》, 邀來金馬影帝張震領銜主演,音樂創作人羅大佑撥弄琴弦, 以耳熟能詳的民謠串連影像, 描述一名男子從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒,重返經歷疫情、汙染、 戰爭等肆虐的地球,旋律從一張黑膠唱片傾流而出, 喚起他年少的回憶。影片將羅大佑經典歌曲重新演繹,放克、流行、 浪漫抒情,醇厚嗓音暢遊時代記憶。心上人也許會把彼此忘記, 但熟悉的旋律依然會在腦海響起,成為生命永遠的安可曲。

金馬奇幻影展閉幕片為奇幻劇集《良辰吉時》, 影展也將搶先放映《花甲男孩轉大人》 導演瞿友寧與游智煒聯手打造的最新奇幻新劇《愛的混混:第1-3 集》,也是這部神祕作品首次曝光,令人期待,看林哲熹、嚴正嵐、 鄭人碩等人攜手「陰間好兄弟」,破解懸疑失蹤案。

此外,影展也精選國際影壇的奇幻佳作, 包括義大利新銳導演蓋布瑞爾曼尼提角逐威尼斯金獅獎的《 蓋世怪胎》(Freaks Out),讓馬戲團「怪胎」化身超能英雄,對抗《水漾的女人》 德國男星法蘭茲羅戈斯基飾演的納粹反派。《阿達一族》 鬼靈精怪的克莉絲汀蕾琪在《愛的怪物論》(Monstrous) ,成了飽經風霜的單親媽媽,為愛挺身對抗怪物。《 山謬的異色之旅》(Samuel's Travels)則讓恩人變成主人,把帥氣男和豬仔一起「圈養」 ,展開一場顛覆權力性別的異色成人童話。《一屍到底》 導演上田慎一郎新作《急急復雞雞》(POPRAN)更是腦洞大開 ,讓迷失初衷的漫畫店老闆的「下體」飛上天,要尋回的不只是「 青春」,還有失去的「小鳥」。

西班牙導演胡安侯希梅內茲席捲各大奇幻影展的《我的人生不同步》 (Out of Sync),讓電影音效師在真實世界體驗「音畫不同步」 的失序人生,創意驚人。新銳導演阿貝斯特再創伊朗電影新高度《 血色詩篇》(Killing the eunuch KHAN),除了有神奇的運鏡,還有堪比《鬼店》的血漿震撼。 驚豔影壇的《烈殺令》(Saloum)不僅將動作、懸疑、 恐怖類型玩轉自如,精彩融合非洲音樂、古老神話、 巫術信仰和血腥歷史,展現前所未見的非洲樣貌。

訴說愛情魔力的「非一般愛情」單元,今年邀來四部動人的作品。以 《新聞記者》拿下日本金像獎最佳影片的名導藤井道人新作《 餘命十年》(The Last Ten Years),小松菜奈與坂口健太郎在搖滾樂團RADWIMPS 的深情配樂下,談起感人虐戀。《完美陌生人》 義大利導演保羅傑諾維西的《真愛超能力 》(Superhero es),讓性格迥異的物理教授與漫畫家, 為愛情的理性與感性傷透腦筋。《男人與雲》(The Cloud & the Man)以童趣想像描繪孤獨男子愛上溫柔雲朵的故事, 既詼諧又浪漫。芬蘭新銳導演泰穆尼基的《不看鐵達尼號的男人》( The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic)則讓觀眾跟著獨居盲男為愛出走, 揭開芬蘭人冷靜外表下炙熱無比的心,首度主演的視障演員佩特里波 科萊寧,真摯感人的表現也贏得多項演技大獎。

2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日在台北信義威秀與M UVIE CINEMAS展開,選片指南將在3月26日舉辦,並於3月27 日正式開賣。