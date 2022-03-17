【賊星該敗】美司法部起訴5名為中共情搜、攻擊政治理念不同者　2中國公民在逃

在拜習會結束後，中美並未就台灣問題設置「護欄」或達成共識。美國國會咨詢機構擔心美國若不加強提升軍事威懾力，中國恐將對台展開行動。 在拜習會結束後，中美並未就台灣問題設置「護欄」或達成共識。美國國會咨詢機構擔心美國若不加強提升軍事威懾力，中國恐將對台展開行動。

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）美國司法部16日表示已起訴5名涉嫌為中共情蒐、迫害在美國的政治異議人士，其中二人在逃，這五人被指控在美國本土進行騷擾、抹黑、策劃暴力攻擊、甚至從中作梗企圖不讓反中退役美將競選國會議員。

《美國之音》報導，被起訴的5人分別是73歲的王書君、62歲的劉藩（Frank Liu）、49歲的馬修·茲布裡斯（Mathew Ziburis）、59歲的林啟明（音譯）、40歲的孫強（音譯）；其中，林啟明和孫強是中國公民，目前尚未落網。

司法部表示，被告人之一林啟明為中國國家安全部工作，2021年9月他在紐約雇用一名私家偵探，調查一名華裔國會參選人的住宅地址和電話，並挖出足以詆毀他的資訊，計劃抹黑並暴力攻擊參選人。據2021年12月一份資料顯示，林啟明策劃製造意外讓該參選人無法競選。

雖然司法部沒有公布這名受害者姓名，但報導指是正在競選眾議院席位的前1989年民運學生領袖、美國陸軍退役少校熊焱。

另一遭起訴者為王書君，王書君為紐約紀念胡耀邦趙紫陽基金會理事成員，73歲的他被控從2015年起為中共服務，利用自己民運人士的身份和在紐約華人社區中的地位，假裝同情並深入交往，暗地卻收集活動人士的資訊，包括美國以及全球各地的香港民主活動人士、臺灣獨立支持者、維吾爾和西藏活動人士，最後更害一名香港民運人士因此坐牢。

至於茲布裡斯，他則是假裝成一名想要從加州異議藝術家陳維明手中購買作品的商人，他的目標是以陳維明用習近平的臉作為新冠病毒球蛋白的雕像。茲布裡斯聯繫上陳維明後暗中監視作品位置，最後得逞燒毀作品。

司法部指出，5名被告中，王書君、劉藩、茲布裡斯已在紐約東區被捕，而兩名中國公民仍在逃。