台灣愛樂實驗室2022年度計畫　音樂會處方箋、APP照護失智症患者

自左到右: 種子音樂輔療師 / 簡佑丞、種子音樂輔療師 / 簡菱瑤、國家交響樂團中提琴家 / 黃亞... 自左到右: 種子音樂輔療師 / 簡佑丞、種子音樂輔療師 / 簡菱瑤、國家交響樂團中提琴家 / 黃亞漢、國家交響樂團協同指揮 / 吳曜宇、文化部蕭宗煌政務次長、種子音樂輔療師 / 陳淑杏、國家交響樂團豎琴首席 & 愛樂實驗室音樂輔療師 / 解瑄、國家交響樂團執行長/郭玟岑、臺北市立聯合醫院失智症中心主任 / 劉建良、屏東縣長期照護管理中心主任 / 田禮芳 (攝影：鄭達敬，照片由國家交響樂團提供)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO）愛樂實驗室依失智症患者及照護者需求， 籌畫了《穿樂時光》 音樂照護計畫，包含「 音樂會處方箋」及APP 打造照護者與失智症者溝通平台。

文化部「 科技藝術共生計畫」支持，NSO串聯音樂專業、 醫療院所及地方社區合作推動「愛樂實驗室App」、「愛樂實驗室 Podcast 」、「《穿越時光》樂齡音樂照護》、「音樂會處方箋》 等四項計畫，透過音樂協助失智症患者及家屬照護。

「音樂會處方箋」

NSO表示，自2020年起，NSO愛樂實驗室與 台北市立聯合醫院合作，以失智症輔療計畫為主， 讓長者有機會接觸音樂，以會前導聆、音樂會欣賞、 會後訪談或分享方式，提供失智症患者「音樂會處方箋」服務。自2019年至今 ，共舉辦了15場音樂會處方箋， 參與者涵蓋失智症個案、照護者、個案管理師及醫護人員等。

家屬說：「 音樂會處方箋提供失智症長者與照護家屬們有更多共同的時間相處」 、「一起參與會前導聆訪談、聆賞音樂會以及會後訪談， 增進了失智症長者與他人互相交流的機會」、「 失智症長者漸漸有更多主動說話的次數了」。

台北市 立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示：「在照顧病人的過程中， 看到很多醫療和長照做不到的事情，音樂有療癒、舒緩心情功能， 而在音樂處方箋中，我們不只可談音樂，也可看見團體互動， 參加音樂會是一個契機，最重要的是讓他們有互動機會。 原本擔心音樂會可能長者會有脫序行為， 但至今舉辦了十幾場皆未發生；音樂有穩定病人的力量， 也讓我在推廣這些活動時，有了更多信心。」

「愛樂實驗室App」

2020年開發的NSO「愛樂實驗室App」手機應用程式，其操作流程及功能介面專為長者及照護人員所開發設計。而去年開播的原創音樂《Music Lab Podcast》系列節目，同步上架於「Apple Podcasts」、「Google 播客」、「KKBOX」、「Spotify」等數位平台，目前累積下載使用總數超過40萬人次；愛樂實驗室經由多媒體數位內容之生產，強化音樂藝術與行動科技的結合，落實數位時代的藝術創作因善用科技，而讓藝術及音樂得以運用於公共服務。「愛樂實驗室APP」未來除了將持續針對不同身份使用者（長者／失智症患者／照護者），提供更多的影音內容和數位活動，也將運用已研發在長照應用的「失智症病狀－音樂互動」工作模組進行數位轉化，建立友善的「失智症照護主題專區」。

「《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫」

《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫，自2019年度起展開系列培訓工作坊，邀請英國曼徹斯特室內樂團擔任工作坊講師；2021年雖受到疫情影響，透過數位線上線下的參與方式舉辦兩場樂齡音樂照護工作坊，45 名來自多元背景的學員橫跨音樂、教育、長照等領域，在工作坊激盪出不同的火花，參與此培訓的音樂家說：「原來我除了在舞台上面演奏以外，我可以真的用我會的技能，去碰觸到另外一個靈魂」。2021年12月17日於 屏東竹田快樂魚日照中心 ，國家交響樂團豎琴首席解瑄攜手屏東音樂家、種子音樂輔療師、失智症長者，還有日本作曲家野村誠（Makoto Nomura）也透過線上同步參與，把現場即興內容化為靈感泉源，為長者量身創作出《長者即興曲》！現場每位長者臉上皆掛著美好笑容，更有阿嬤邀請輔療師一同唱起民謠，而熟悉的旋律也道出長者內心濃厚的情感，讓現場留下無數動人畫面！

「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」

４月下旬，「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」將再次舉辦培訓音樂種子輔療師的相關課程，並啟動「穿樂時光深耕計畫」2022版，這是繼去年的屏東深耕計畫後，將觸角擴及台南、高雄、雲林等地，期望讓更多長輩都能有機會與音樂藝術同樂。