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台灣愛樂實驗室2022年度計畫　音樂會處方箋、APP照護失智症患者

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/17 17:49
自左到右: 種子音樂輔療師 / 簡佑丞、種子音樂輔療師 / 簡菱瑤、國家交響樂團中提琴家 / 黃亞...

自左到右: 種子音樂輔療師 / 簡佑丞、種子音樂輔療師 / 簡菱瑤、國家交響樂團中提琴家 / 黃亞...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO）愛樂實驗室依失智症患者及照護者需求，籌畫了《穿樂時光》 音樂照護計畫，包含「音樂會處方箋」及APP打造照護者與失智症者溝通平台。

文化部「科技藝術共生計畫」支持，NSO串聯音樂專業、醫療院所及地方社區合作推動「愛樂實驗室App」、「愛樂實驗室Podcast 」、「《穿越時光》樂齡音樂照護》、「音樂會處方箋》等四項計畫，透過音樂協助失智症患者及家屬照護。

「音樂會處方箋」

NSO表示，自2020年起，NSO愛樂實驗室與台北市立聯合醫院合作，以失智症輔療計畫為主，讓長者有機會接觸音樂，以會前導聆、音樂會欣賞、會後訪談或分享方式，提供失智症患者「音樂會處方箋」服務。自2019年至今，共舉辦了15場音樂會處方箋，參與者涵蓋失智症個案、照護者、個案管理師及醫護人員等。

家屬說：「音樂會處方箋提供失智症長者與照護家屬們有更多共同的時間相處」、「一起參與會前導聆訪談、聆賞音樂會以及會後訪談，增進了失智症長者與他人互相交流的機會」、「失智症長者漸漸有更多主動說話的次數了」。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示：「在照顧病人的過程中，看到很多醫療和長照做不到的事情，音樂有療癒、舒緩心情功能，而在音樂處方箋中，我們不只可談音樂，也可看見團體互動，參加音樂會是一個契機，最重要的是讓他們有互動機會。原本擔心音樂會可能長者會有脫序行為，但至今舉辦了十幾場皆未發生；音樂有穩定病人的力量，也讓我在推廣這些活動時，有了更多信心。」

「愛樂實驗室App」

2020年開發的NSO「愛樂實驗室App」手機應用程式，其操作流程及功能介面專為長者及照護人員所開發設計。而去年開播的原創音樂《Music Lab Podcast》系列節目，同步上架於「Apple Podcasts」、「Google 播客」、「KKBOX」、「Spotify」等數位平台，目前累積下載使用總數超過40萬人次；愛樂實驗室經由多媒體數位內容之生產，強化音樂藝術與行動科技的結合，落實數位時代的藝術創作因善用科技，而讓藝術及音樂得以運用於公共服務。「愛樂實驗室APP」未來除了將持續針對不同身份使用者（長者／失智症患者／照護者），提供更多的影音內容和數位活動，也將運用已研發在長照應用的「失智症病狀－音樂互動」工作模組進行數位轉化，建立友善的「失智症照護主題專區」。

「《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫」

《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫，自2019年度起展開系列培訓工作坊，邀請英國曼徹斯特室內樂團擔任工作坊講師；2021年雖受到疫情影響，透過數位線上線下的參與方式舉辦兩場樂齡音樂照護工作坊，45 名來自多元背景的學員橫跨音樂、教育、長照等領域，在工作坊激盪出不同的火花，參與此培訓的音樂家說：「原來我除了在舞台上面演奏以外，我可以真的用我會的技能，去碰觸到另外一個靈魂」。2021年12月17日於 屏東竹田快樂魚日照中心 ，國家交響樂團豎琴首席解瑄攜手屏東音樂家、種子音樂輔療師、失智症長者，還有日本作曲家野村誠（Makoto Nomura）也透過線上同步參與，把現場即興內容化為靈感泉源，為長者量身創作出《長者即興曲》！現場每位長者臉上皆掛著美好笑容，更有阿嬤邀請輔療師一同唱起民謠，而熟悉的旋律也道出長者內心濃厚的情感，讓現場留下無數動人畫面！

「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」

４月下旬，「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」將再次舉辦培訓音樂種子輔療師的相關課程，並啟動「穿樂時光深耕計畫」2022版，這是繼去年的屏東深耕計畫後，將觸角擴及台南、高雄、雲林等地，期望讓更多長輩都能有機會與音樂藝術同樂。
國家交響樂團
失智症
音樂
照護
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文化

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