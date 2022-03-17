台灣愛樂實驗室2022年度計畫　音樂會處方箋、APP照護失智症患者

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO）愛樂實驗室依失智症患者及照護者需求，
文化部「
「音樂會處方箋」
NSO表示，自2020年起，NSO愛樂實驗室與
家屬說：「
台北市
「愛樂實驗室App」
2020年開發的NSO「愛樂實驗室App」手機應用程式，其操作流程及功能介面專為長者及照護人員所開發設計。而去年開播的原創音樂《Music Lab Podcast》系列節目，同步上架於「Apple Podcasts」、「Google 播客」、「KKBOX」、「Spotify」等數位平台，目前累積下載使用總數超過40萬人次；愛樂實驗室經由多媒體數位內容之生產，強化音樂藝術與行動科技的結合，落實數位時代的藝術創作因善用科技，而讓藝術及音樂得以運用於公共服務。「愛樂實驗室APP」未來除了將持續針對不同身份使用者（長者／失智症患者／照護者），提供更多的影音內容和數位活動，也將運用已研發在長照應用的「失智症病狀－音樂互動」工作模組進行數位轉化，建立友善的「失智症照護主題專區」。
「《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫」
《穿樂時光》樂齡音樂照護計畫，自2019年度起展開系列培訓工作坊，邀請英國曼徹斯特室內樂團擔任工作坊講師；2021年雖受到疫情影響，透過數位線上線下的參與方式舉辦兩場樂齡音樂照護工作坊，45 名來自多元背景的學員橫跨音樂、教育、長照等領域，在工作坊激盪出不同的火花，參與此培訓的音樂家說：「原來我除了在舞台上面演奏以外，我可以真的用我會的技能，去碰觸到另外一個靈魂」。2021年12月17日於 屏東竹田快樂魚日照中心 ，國家交響樂團豎琴首席解瑄攜手屏東音樂家、種子音樂輔療師、失智症長者，還有日本作曲家野村誠（Makoto Nomura）也透過線上同步參與，把現場即興內容化為靈感泉源，為長者量身創作出《長者即興曲》！現場每位長者臉上皆掛著美好笑容，更有阿嬤邀請輔療師一同唱起民謠，而熟悉的旋律也道出長者內心濃厚的情感，讓現場留下無數動人畫面！
「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」
４月下旬，「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」將再次舉辦培訓音樂種子輔療師的相關課程，並啟動「穿樂時光深耕計畫」2022版，這是繼去年的屏東深耕計畫後，將觸角擴及台南、高雄、雲林等地，期望讓更多長輩都能有機會與音樂藝術同樂。