北富銀財富管理創新有成　勇奪「2022財訊財富管理大獎」4項殊榮

由知名財經雜誌《財訊》所舉辦的「2022財訊財富管理大獎」今 (17)日公布評選結果，台北富邦銀行憑藉在服務模式、 產品設計及數位科技應用上的創新突破，一舉勇奪「最佳理專團隊」 、「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷」及「最佳公益推動」 四項大獎，展現深厚的財富管理專業及創新服務實力。

為提供客戶最佳財富管理體驗，北富銀不斷精益求精， 積極推出多元創新產品及服務。在服務機制上，北富銀創設「 鑽石團隊」，將傳統由一位理財專員服務多位客戶的「一對多」 單人服務型態，改為由三至四位客戶關係經理組成的「多對多」 團隊服務型式。北富銀表示，團隊協作不僅能提升服務即時性， 讓客戶可以隨時找到團隊成員，更有助於道德風險控管， 搭配由專業投資及保險顧問、律師、會計師、 銀行資深主管等專業人士組建而成的專家團隊， 可大幅強化財富管理服務的專業與服務效率，贏得客戶的長期信任， 榮獲本屆「最佳理專團隊」。

此外，以落實普惠金融為目標，北富銀與英國最大智能理財服務公司 Nutmeg合作，創新研發數位理財服務「奈米投」， 讓不同年齡、不同資產、 不同需求的投資人都能在數位投資平台上得到客製化的理財專業服務 ，目前管理資產規模已突破1億美元，穩居業界龍頭，榮獲本屆「 最佳數位智能系統」大獎實至名歸。 近日北富銀更進一步與富邦投信合作推出全新台幣版「奈米2號」， 運用獨家「切小股（fractional shares）」和「再平衡(rebalance)」技術， 能將每檔標的股數細切到萬分之一股， 只需新台幣一千元就能輕鬆投資10至15檔ETF， 還可因應市場變化在短短6分鐘內完成5萬組最佳投資組合計算， 為投資人自動執行再平衡，讓投資能緊跟市場脈動、掌握獲利先機， 成為最適合台灣新世代投資的主力工具之一。

至於獲得「最佳平面行銷」的「薪蘋果樂園」， 同樣體現北富銀的創新與用心。 為提供薪轉客戶一站式無接觸金融服務， 北富銀特別針對薪轉客群設置專屬的網站專區， 整合各項薪轉相關服務資訊並提供友善操作介面， 於去年第三季推出迄今，網站瀏覽人數超過22萬人次，超過60％ 的薪轉戶曾造訪此專區，其中80％選擇二次造訪， 獲得客戶一致好評。

北富銀不僅在服務體驗及數位金融上屢有創新，更積極發揮ESG永 續影響力推動金融平權。例如為提升聽語障人士服務體驗， 舉辦金融服務手語培訓，建立同仁同理心； 與台灣手語翻譯協會合作設置「身心障礙信託手語網站」， 普及金融知識；更創業界之先， 在全台服務據點全面提供手語翻譯服務，並透過櫃檯無紙化、增加以 LINE取號服務、供應雙語表單及擘建高齡、 身障人士專屬服務櫃檯等舉措，打造無差別的金融環境， 讓不同服務客群都能享有更友善愉快的使用體驗，榮獲本屆「 最佳公益推動」榮譽。

秉持「從客戶角度出發」服務精神， 北富銀持續運用數位科技推動創新，串接線上及線下場景， 提供更多元化的金融友善服務，為客戶及社會創造更多幸福與價值。