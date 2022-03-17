三國總理訪基輔 矢板明夫：普丁已開始考慮體面收場

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）俄烏戰爭迄今進入第22天，日本媒體人矢板明夫16日表示，俄國敗象已露，普丁應該已開始考慮如何體面收場。
俄國入侵烏克蘭，原預計以斬首行動等閃電戰拿下烏國首都基輔，不料卻遭到烏克蘭舉國頑強抵抗，雙方至今已交戰逾3週，西方陣營國家以前所未有姿態相挺烏克蘭，15日波蘭、斯洛維尼亞和捷克，三個國家總理更秘密搭乘火車前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。
時常針砭時事的日本產經新聞台北支局長矢板明，昨日於個人臉書發文表示，看到三國領袖赴基輔的新聞，他認為烏克蘭的局勢已經漸漸明朗，「俄羅斯的敗相已露。」
矢板以安全、政治、今後輿論三個理由來支撐其觀點。以安全層面解讀，他指出，三國總理出訪，意味著現在烏克蘭不但可以有效控制基輔市內的局面，也可以保證前往基輔的鐵路沿線的安全，而且還有情報不會被洩漏的自信，「證明俄羅斯軍隊雖然打了三個星期，至今還沒有掌握到戰場的主動權。」
政治層面，矢板則以三國出訪目的來解析，他表示，若三國總出訪後一兩個星期之內，出現基輔城破丶澤倫斯基被捕或被殺害的情況，將對其聲望有嚴重打擊，更會被批評為「見死不救」、「冒險蹭熱度」，得不償失。因此他認為，三位首領已經根據北約的內部情報，評估出「烏克蘭不但不會失敗、而且戰局會越來越有利」的結論。
從輿論層面來談，矢板認為，在北約中，這三個國家和烏克蘭同樣都曾屬於社會主義陣營。對烏克蘭比較同情，他們的高調訪烏，正式把北約帶入俄烏戰爭。支持烏克蘭的各國民眾，在給他們三個人鼓掌的同時，也會加大給北約其他國家壓力。「下週拜登要拜訪歐洲，一定會大幅增加支持烏克蘭的力度。」
矢板也給出對俄方的解讀，他指出，各國的經濟制裁的效果日愈明顯，白俄羅斯、中國等幾個好友還在觀望，雙方實力此消彼長，局勢應該會愈來愈對烏克蘭有利。
矢板反駁俄國精兵投入烏國戰場就會改善局勢此一觀點。他表示，開站至今俄羅斯軍的士氣早已低落，飛彈已經快打完，今後即使精兵能夠進入戰場，「補給不通暢」、「沒有制空權」這兩大問題，依然沒辦法解決，所以不可能對戰局帶來巨大的改變。
矢板如此為這場戰爭現況下註解：「我想，此刻的普丁，應該已經開始考慮如何體面收場的問題了。」