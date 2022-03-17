萬泰集團捐贈111,888片口罩共108萬 力挺新北教練及全中運好手

新北市在地企業萬泰科技集團力挺運動教練及選手， 支持國內運動賽事防疫工作不遺餘力，於今(17)日以贊助運動口 罩給新北市200位運動教練、全中運代表隊1,500位選手及5 所小學共111,888片市值108萬元口罩，象徵2022年新北 市代表隊參加4月份在花蓮舉辦的全中運成績發發發(888)、 一定發(108)。

副市長謝政達表示，口罩是校園防疫最後一道防線， 感謝萬泰科技集團力挺運動教練及選手，這次贊助方案將發給新北市 200位運動教練整年度共5萬片口罩、全中運代表隊1,500位 選手45,000片口罩並額外加碼1,500片布口罩，以及5所 小學運動選手約11,000片口罩，共111,888片價值達1 08萬元。去(2021)年新北市全中運共獲得96金、88銀、1 54銅佳績，期許今年度代表隊選手能持續在競技場上發光發熱。

萬泰科技集團董事長張銘烈表示，首創全球唯一獨家技術「ACT銀 銅鈦抗菌科技」製成的抗菌防護口罩，同時將銀、銅、 鈦三種元素放在纖維材料上形成防護網， 強化抵抗細菌及病毒的能力。 產品邀請到新北三民高中畢業的奧運銅牌國手羅嘉翎擔任代言人， 近來運動防疫重要性逐漸被看見， 將這款口罩捐贈給新北教練及選手， 希望訓練時也能兼顧舒適性並達到訓練成效， 更為新北市體育發展盡一份心力。

網溪國小桌球教練劉昱昕表示，桌球運動是無氧結合有氧的運動， 孩子在訓練時有大口呼吸需求。近期試用本次捐贈的口罩後， 孩子反應材質柔軟舒適，運動時能貼合肌膚但不悶熱， 也發現不會被過多汗水浸潤而無法順暢呼吸，能達到較佳運動成效。 另外的優點是口罩鼻梁壓條的地方很貼合， 戴眼鏡也比較少產生霧氣。

秀朗國小游泳教練陳怡仲表示，自從新冠肺炎疫情肆虐開始， 口罩與生活密不可分。在選手訓練上，每周游泳訓練會搭配4次如跳 繩、動態核心、動態體能及重量訓練的陸上練習， 自己會考量佩戴口罩因素而調整課程項目及強度安排， 讓運動員能順利完成訓練。而試用這次新科技的口罩後， 發現選手在陸上訓練表現上有明顯的差異，很感謝愛心廠商贊助。

去(2021)年榮獲全中運大會最高榮譽運動精神獎的游泳選手中和 高中吳以恩表示，自己在陸上訓練時試戴這次捐贈的高透氣口罩， 在呼吸上比較輕鬆也較能達到訓練上目標， 期盼自己在師長及各項資源協助下，接續去(2021)年全中運創下 高女組50公尺、100公尺、200公尺仰式3面金牌後， 繼續超越自己再創佳績。

教育局表示， 感謝萬泰科技集團讓新北市的教練及選手們防疫期間安心運動， 也期許未來有更多社會力量共同支持新北體育向前邁進， 期盼選手在全中運舞台大放異彩外， 更能讓選手躍上國際舞臺為臺灣爭光， 更加奠定新北運動城市之競爭力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供