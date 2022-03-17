新北市磺港漁港　泡湯健行迎春暖

乍暖還寒的春季，微涼又潮濕的天氣最適合泡湯， 新北市金山磺港公共浴室「金銀雙湯」每逢假日單日超過300人來 泡，近年來新北市府不僅改善鋪面積水、牆面美化、 安裝通風設備及掛衣勾，更新設無障礙坡道貼心身障朋友； 公共浴室除可免費泡湯，還可以到一旁磺港漁港及獅頭山步道健行， 欣賞臺灣北海岸自然景觀；不僅如此， 更可沿著臺二線至富基魚市吃海鮮，來一趟身心健康的假期之旅吧。

新北市金山區是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地方， 著名的獅頭山公園三面臨海，居高遠望，是極佳的觀海地點，保留著 許多原始的自然生態景觀，沿著登山步道走去， 可以眺望北海岸美麗的海景，尤其是著名金山八景中的「燭臺雙嶼」 ，高約60公尺，原本是磺港半島末端，由於早年該地地盤上升， 加上海水不斷激烈地侵蝕，形成類似石門的海拱， 後來海拱頂部崩塌石柱岩基相連，水面上分歧為雙嶼， 外形宛如一對燭臺，十分特別！曾被電影取景的水尾「神秘海岸」， 海天一色更是美不勝收。走完步道， 可以到全國唯一可以泡湯觀海的磺港公共浴室泡湯，舒展筋路， 鬆懈登山散步的疲勞，溫泉湧出時為透明無色， 泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質。此泉質在日本有「 黃金之湯」的美譽，池底會產生鐵離子氧化後的沉積物， 池面有礦物離子結合後的漂浮物 (在日本稱之為〝湯の花〞)； 鄰近的中山溫泉公園經過重新規劃成具有金山在地水岸特色的溫泉主 題公園，承接日治時期興盛至今的公共溫泉產業，在園區內打造2座 日式溫泉泡腳湯屋及多功能表演集會廣場， 以開放式半露天建築設計重新詮釋百年前金山特有的大眾溫泉文化， 讓公園除了可以做為在地居民日常集會及藝文表演活動據點， 亦能配合支援季節性活動，每年2至6月園區內櫻花、杜鵑、 繡球花、蓮花接續綻放，觀光客來金山不只能逛老街， 還可到公園走一走，一邊欣賞公園新風貌，一邊享受在地特色溫泉。

新北市漁業處表示，在享受過磺港漁港特有的泡湯風情、漫步獅頭山 及中山溫泉公園之餘， 返回台北路上還可到富基漁港享用最鮮甜的海味，各式各樣鮮活海鮮 如海膽、龍蝦、帝王蟹、活魚等更是應有盡有， 尤其貢寮鮑與萬里蟹是北海岸享負盛名的水產品， 來到富基魚市就更要好好品嘗一下在地海味!

除了富基漁港外，鄰近也有富貴角燈塔、老梅綠石槽、 石門婚紗廣場、風箏藝術園區、 麟山鼻步道及石門洞等眾多景點可順帶，來到這裡走春， 可以讓您陶冶身心，徜徉碧海藍天，飽覽北海岸綺麗的風光。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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