內、外資金動能充沛 逢低佈局越股好時機

俄烏局勢動盪持續干擾全球股市，越股因自身資本市場結構之故， 受到的負向衝擊相對輕微，富邦越南(00885) ETF經理人楊貽甯表示，富時越南30指數目前止穩在年線之上， 並沿著半年線下方移動，短線因俄烏地緣政治動盪影響， 越股大盤波動度加劇在所難免，惟越股大盤在1月跌深之後， 投資價值逐漸浮現，建議可透過定期定額方式，加碼佈局富邦越南ETF。

俄烏兩國外長就停火協議各執歧見，加上歐央在通膨壓力高漲下， 宣布將提前在今年第三季結束購債，並上修今年CPI的增長預期， 由原估3.2%大幅上調至5.1%， 歐洲央行行長鷹派的談話內容，加上美國CPI增長超乎市場預期， 並續創近40年以來增速新高，市場預期緊縮政策步調將加快， 帶動近日美歐股市表現持續震盪，亞洲股市也深受波及， 但越股因自身資本市場結構高達9成為散戶投資者， 外資投資者的比重僅佔1成左右，故受到的負向衝擊相對和緩。

在越南股市散戶開戶數持續攀升下，內資資金動能充沛，FDI流入 不間斷，顯示外資長期看好越南經濟成長，故受惠內、 外資金動能持續挹注下，楊貽甯認為， 目前僅須靜待海外不確定風險因素消除， 越股可望突破目前低檔盤整區。

楊貽甯進一步指出，越南證券集保中心(VSD)公布2月份國內投 資人新開戶數達210,760戶，較今年1月份增長8.5%， 創下歷史第三高，儘管2月份有長達9天農曆新年假期， 且整個月只有28天，但新開戶數仍逾20萬戶。累計今年前2個月 ，國內投資人新開戶數達405,070戶，為去年同期的2.83 倍。截至今年2月底止，越南證券總開戶數達470萬戶， 約佔總人口的4.7%，根據越南股市2030年和展望2045年 市場發展策略，則證券總開戶數在2025年達到佔總人口數的5% ，到2030年上述比例將進一步達到8%水平。

另外，據越南計劃投資部資料，統計2021年FDI為311.5 億美元，較2020年增長9.2%。今年截至2月20日， 外商新註冊資金、增資額和出資入股總額達近50億美元，是202 1年同期91.5%。累計前兩個月，外資項目實際到位資金26. 8億美元，年比增長7.2%。 受惠越南政府出臺多項企業扶助政策， 包括推遲徵稅和土地租賃付款， 通過失業保險基金為勞動者和雇主提供一次性援助，為營業額低於2 ,000億越盾(約合870 萬美元)企業減免企業所得稅。 上述政策對外商計劃至越南投資有莫大吸引力。

長期看來越南仍在享受人口紅利之際， 加上外資投資持續流入帶動經濟發展， 尚未納入新興市場證明評價仍有提升空間， 若無國際重大事件難有回檔機會。楊貽甯建議， 投資人應把握短期股價回檔修正之際， 選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。

資料來源：越南計劃投資部、富邦投信整理；資料日期：2017~ 2021