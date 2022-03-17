和逸、慕軒飯店推3月春遊快閃方案　住一晚送一晚含早餐3,999元起 會員享加碼折扣

把握暖陽照拂、百花齊放的美好春日，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「3月春遊趣‧住一送一」快閃住房優惠，即日起至3月31日預訂入住和逸飯店（台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館）兩晚最低3,999元起、慕軒飯店每兩晚只要5,999元起，專案均含豐盛自助式早餐，加入飯店AMAZZING CLUB會員房費再享額外5%折扣，還能用點數兌換超值禮遇，住宿想升等、延遲退房或兒童不加價入住都可輕鬆安排，輕裝出發說走就走！

入住和逸、慕軒飯店 開啟最合心意的都市探索旅程

秉持親切有溫度的服務而備受旅客肯定的和逸飯店，擁有位處市中心精華區段及交通便利優勢，有著讓人充分舒心放鬆的空間和設施，位於台北廣受商務客和自由行旅客推薦的「和逸飯店·台北民生館/台北忠孝館」，雙人房連住兩晚含早餐4,299元起。坐落高雄繁華三多商圈的「和逸飯店·高雄中山館」，高樓層客房完整俯瞰港都高空美景，連住兩晚含早餐3,999元起。另外以低調奢華聞名、連續獲得三年米其林指南推薦旅宿的「慕軒飯店」，雙人入住兩晚含早餐5,999元起，倚著台北敦南欒樹林蔭大道，享受都市間難得的靜謐悠閒。

「3月春遊趣‧住一送一」快閃住房專案可選擇連續住宿兩晚或一晚兩間房，方便消費者彈性運用。更棒的是，只要身為飯店AMAZZING CLUB會員，除了享受獨家5%房價折扣與累積點數外，手上的會員點數可用來兌換超值禮遇：房型升等750點（原1,250點）、延遲2小時退房和逸2,100點/慕軒2,800點（原4,000點）、12歲以下兒童不加價入住875點（1,300點），是近期規劃不同旅程的超值選擇！