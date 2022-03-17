療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！

2022台北國際烘焙暨設備展，首度以「舒心烘焙，療癒你心」為年度主題，即起至20日在台北南港展覽館1館正式展出。 2022台北國際烘焙暨設備展，首度以「舒心烘焙，療癒你心」為年度主題，即起至20日在台北南港展覽館1館正式展出。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／生活組 採訪報導）台灣烘焙業不管在技術、行銷、包裝及創新方面皆擁有相當優越的實力，每年商機有近600億元之多。「2022台北國際烘焙暨設備展」更是亞洲區的年度盛事，今年首度以「舒心烘焙，療癒你心」為年度主題，即起至20日在台北南港展覽館1館正式展出，現場集結了國內各大知名糕點品牌及設備業者破350家廠商、超過1300個攤位，許多首次曝光、展場限定、最低38折的專屬優惠，要讓國人一次完整蒐羅美食、大飽口腹之慾。

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今年的烘焙展分別在南港展覽館1館的１樓與４樓展出，１樓為烘焙設備器具，４樓為烘焙成品/原物料區、名店街、咖啡區、比賽區及主題活動區。主題活動區有一大亮點是首度舉辦的「2022台灣烘焙大賞Top 30」，網羅全台極具代表性的烘焙品牌，包含百年老店、國際美食大賞肯定的名店、網路熱銷爆品，以及世界麵包大賽得主等， 明（18）日起在「2022台灣烘焙大賞Top 30」展區現場打卡就有機會嘗遍入圍商品。

此外，想被療癒可不能錯過「療癒麵包坊」，不僅有鬆軟的巨型麵包，還能現場體驗擀麵糰的樂趣！結合2200位對烘焙有興趣的民眾力量，本展區將這個問卷的結果具象化，並提供充滿趣味的互動體驗；走進這間麵包店，用舒心烘焙療癒飽受日常壓力的身心，參觀完成體驗，還有機會獲得各式折價券在展場省荷包。

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此次烘焙展邀請到許多專業先進的烘焙設備、原物料，榮獲烘焙產業創新獎的廠商，以及許多全球販售、在台首次曝光的人氣產品。讓喜愛烘焙的玩家、從事烘焙的業者也能在此一次買足，並獲得許多協助。

從台灣規模最大的紙袋生產工廠、多功能的服務型機器人；大到協助業者解決門市及央廚問題的資訊系統、包裝設備，甚至日本機型做不到的食品五重餡包餡成型機，可開發多層次口感以及高附加價值的全新產品，在在都能為烘焙業者的內容及服務升級優化。

此外，現場還有獲得法國農業大賽金賞的發酵片狀奶油、摘下《風味絕佳三星獎》的日造酒廠「百香果梅酒」，以及銀髮友善食品評選金饌獎的杏仁米豆奶，也是展覽必訪好物。

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在為期4天的展期中，主辦單位還特別舉辦免費的「舒心烘焙論壇」，邀請到網路名店「空服員的手作甜點」、外帶甜點名店「芙稻菓室」、台北知名法式甜點店「吳一無二」、心理與烘焙雙棲的莫茲晶心理師，從多種不同的角度一起探討烘焙的療癒與幸福感。

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