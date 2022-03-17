不受俄烏戰爭影響 經貿團3月再訪中東歐三國

台灣外交部今（17）日舉行例行記者會，證實中東歐經貿考察團將於3月出發，不受俄烏戰爭影響。（圖／台灣英文新聞） 台灣外交部今（17）日舉行例行記者會，證實中東歐經貿考察團將於3月出發，不受俄烏戰爭影響。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為強與中東歐國家實質合作，外交部今（17）日表示，「中東歐經貿考察團」3月將二訪斯洛伐克、捷克、立陶宛，助台灣企業拓展商機。

中央社報導，「中東歐經貿考察團」去年由國家發展委員會主委龔明鑫領團出訪斯洛伐克、捷克、立陶宛，並簽18項產學合作備忘錄，成果豐碩。

外交部歐洲司長陳立國今日於例會表示，為了進一步強化台灣與中東歐國家的實質合作，外交部、經濟部、科技部、教育部相關人員與所屬研究單位所組「中東歐經貿考察團」，將與3月中下旬再訪三國，不受俄烏戰爭影響。

陳立國指出，考察團將實地了解當地經貿投資機會，分享台灣經驗，規劃雙方合作方向，因台灣一大強項是擁有高素質人力，此次預期將與中東歐在「擴大人才培育」方面加強合作，政府會持續協助企業強化與中東歐合作伙伴商機，打造民主供應鏈。

此外，陳立國也指出，今年已接獲多個駐歐代表處回報，不少歐洲國家的政要朋友、國會議員表達訪台興趣，隨著疫情逐漸鬆綁，待訪團時程與名單確認，外交部將適時對外說明。

報導指出，考察團去年共與三國簽署18項產學合作備忘錄，其中斯洛伐克包含科學園區、電動車、智慧城市、觀光合作等7項，並邀請到斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）在去年底來台訪問，是斯洛伐克迄今訪台層級最高官員。

台灣與立陶宛去年簽署半導體、衛星、生技等6項合作備忘錄，今年2月17日，中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）即宣布合作成立「台立半導體暨材料科學中心」，共同發展先進雷射系統。

台灣去年與捷克簽署網路安全、綠能、智慧機械等5項合作備忘錄，今年2月21日，財政部監管的中國輸出入銀行獲捷克國家銀行核准設辦事處，成為台灣金融業第一個東歐據點。輸銀表示將就近協助台資企業在當地的融資等業務，幫助台商以捷克為跳板，投資中東歐市場。