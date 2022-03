美籍台日混血藝術家劉子瑜最新個展　《魚》及《黑松露》漫遊台北TAO ART

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 美籍台日混血藝術家劉子瑜(Christina Liu)在台灣的首次個人展覽《Abundance - Contentment in Having》於TAO ART登場。

劉子瑜出生和成長於加州,倫敦皇家藝術學院陶瓷和玻璃藝術碩士(MA Ceramics & Glass, Royal College of Art)和加州大學洛杉磯分校商業經濟學和法語學士。2017年返台在台北成立了自己的第一個陶瓷工作室。劉子瑜熱愛飲食,也喜歡用文字和攝影探索餐飲文化,曾經想過成為廚師,但也最後選擇結合兩種愛好:陶瓷和食物。

劉子瑜最新個展透過陶瓷媒材呈現兩大系列作品《魚》及《黑松露》,展覽名稱的同名作品《餘》(Abundance),將華人文化的「餘」透過「魚」的形體和意象創造而成。展間裡會看見一隻隻的魚,緩緩地游進空間裡,即興組合擺放,蔓衍成各自獨立又融合於整體的群組,由細而繁,構成有機的流線與動向,呈現動態的自由感,尤其在疫情影響下的行動自由變成了一種奢侈,寄望魚群優游大海的自由。



開始抑或結束?(Is This the Beginning or the End)(TAO ART 提供)



展覽現場(TAO ART 提供)

追求精準和數量,但又著迷陶瓷燒製過程不確定性的劉子瑜,常常會透過模具的使用,讓形體可以一致,但同時透過最後的塑形來創造手感,呈現每隻魚獨有的樣態,再經由有意識地隨機組合,讓數量也成為「餘裕」的狀態,呼應「魚」做為造型。

劉子瑜表示:「我的陶藝創作本質上是一種生產。看著一排排形式反覆重複而臻至完美的作品給予我極大的愉悅。相信數量和品質可以並存,而這兩樣追求必須盡可能地不妥協。畢竟唯有當質與量達到平衡時,才會真正擁有豐裕的感覺 。」



松露系列(TAO ART 提供)



松露系列 (TAO ART 提供)

另外一個作品系列《松露》 Périgord同樣是關於豐盛和餘裕的追求。生長於野生的森林中,黑色的佩里戈爾松露,若用重量計算,甚至比純金還貴,是許多高級餐廳不可或缺的食材之一。劉子瑜以此為靈感,除了模仿松露造型外,也將讓她著迷的複雜外觀,透過獨創的釉面龜裂紋理,將原本只有在當季才能取得的松露化為永恆,以當代手法詮釋 18 世紀歐洲工藝傳統。如同魚群聚組合,劉子瑜對於數量的著迷,也可以在這系列的作品中看見。

她將大量堆積「松露」構成〈松露山 Mont Périgord〉, 將人們對於豐盛的追求,用極繁的堆疊,呈現出人們對於追求多還要更多的投射,探索慾望的極限。



螺旋(TAO ART 提供)

劉子瑜最廣為人知的餐具創作是她在 2018 年創作的〈螺旋〉(Spiral) 盤,獨特造型和設計,讓食物與醬料之間的關係得以完整的呈現在飲食文化裡。這一次她將盤器化作畫布,首次透過錄像的方式,讓不同質地、溫度和顏色的醬料緩緩地流進白色圓盤裡,讓觀眾可以看見她心中具有雕塑感的盤器在飲食文化裡頭究竟扮演著什麼樣的關係。

同時凹凸起伏、象徵無限的螺旋,尺度精準而優美的幾何線條反映自然奧秘,形成了物質彼此相遇,不可見的時間在其中靜謐流動的沈思空間。錄像中,沿著螺旋流動的每一個片刻皆提醒著觀者, 時間才是最珍貴的資源,最終極的奢侈品。

展覽資訊

展名《Abundance - Contentment in Having》

藝術家:劉子瑜 Christina Liu

展期:2022年3月12日至4月30日

開幕:3月12日下午 4 時

地點:TAO ART(台北市內湖區洲子街79-1號8樓)

開放時間:星期二至星期六上午11時至下午7時