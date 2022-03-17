【台灣本土+0】暴增91例境外移入　以菲律賓最多 　越南居次

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增91例COVID-19境外移入確定病例(41例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為34例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(19例)、越南(13例)、法國、印尼及泰國(各4例)、美國、荷蘭、香港、瑞士及英國(各2例)、伊朗、緬甸、馬來西亞、韓國、波蘭、新加坡、巴西及巴基斯坦(各1例)移入，另29例調查中。入境日介於今(2022)年2月16日至3月16日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,583例確診，分別為6,036例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。