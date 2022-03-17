支持台灣烘焙業　蔡英文總統：調降原物料進口關稅　投入補助開拓更大市場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）國內最大、亞太地區規模最大之一的「2022台北國際烘焙暨設備展」於今（17）日在南港展覽館一館盛大登場，為期4天的展會(3/17-3/20)，現場集結超過350間國內各大知名糕點品牌及設備業者、超過1300個攤位。開幕典禮上邀請蔡英文總統蒞臨並致詞，為了展現對烘焙業的支持，蔡總統說，政府已經機動調降烘焙用原物料的進口關稅；另針對培訓選手和出國比賽經費短缺的問題，也承諾思考如何突破現在法律上的限制，讓台灣選手參加國際比賽時能得到最好的照顧跟支持。

蔡英文總統說，剛剛進場時看到外面長長的排隊人龍準備進場，可見這項展覽非常受到民眾矚目與喜歡，也代表即使在疫情之下，台灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

她也要感謝主辦單位的邀請，因為這是她這禮拜最喜歡的行程，烘焙業給人們帶來一種減壓、舒適、快樂的感覺，她還提到非常喜歡各式各樣的烘焙產品，包括Muffin（馬芬）、也喜歡Scone（司康）、藍莓派，Bagel（貝果）、光餅等。

她說，台灣許多糕餅店、甜點店的產品都很精緻，也非常有特色，發展也越來越多元，除了將傳統糕點結合嶄新的創意，也經常利用很多在地農產品，為顧客帶來許多驚喜。同時，也有越來越多的台灣麵包店開始進軍海外，在很多重要的國際賽事中取得優越的成績，烘焙產業也是讓台灣在國際舞台發光發亮非常重要的產業之一。

總統說，在疫情衝擊之下，烘焙產業去年國內產值仍達到370億元，相較於前年成長12%，外銷部分已經達到30億元，比起前年成長27%，實在是非常不簡單又漂亮的成績單。

針對主辦單位台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓提到台灣選手在培訓和出國比賽食經費短缺的問題，總統強調政府也在思考如何突破現在法律上的限制，讓台灣選手參加國際比賽時可以得到最好的照顧跟支持，政府將會持續投入資源，在技術、經濟、產品開發、擴展外銷等方面，提供一系列相關輔導與補助，與業者一起開拓更大的市場與商機。

烘焙產業常用的原料，因疫情、氣候異常以及國際貨運等因素持續上漲，增加不少成本。總統說，為了要緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用的奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能夠減輕業者的負擔。