〈時評〉健保負擔調漲 卻忽視民眾需求

部分健保負擔要調漲了，醫療改革不僅是醫界的責任，為求健保永續經營，民眾也必須支持，問題是衛福部只徵詢醫療體系的意見，卻忽略了民眾需求的聲音，因此，就算能解決部分健保的財務問題，醫療品質卻不見得能夠提升。

「健保部分負擔調整方案」正式出爐，在此之前，衛福部草案先行徵詢醫界的看法，如今，對於慢箋收費、檢驗檢查部分負擔等較有爭議項目，衛福部最後接受醫界的爭議，也就是到醫學中心、區域醫院領取第二次、第三次慢箋時，一樣免費，不像草案初期版本要多付100元。

依原本規畫，到醫學中心、區域醫院領慢箋的100元，目的是讓民眾直接到社區藥局，讓醫、藥和各級制度更加落實，現在竟因為大醫院反彈而喊卡，可能會讓醫界和藥界的矛盾再度浮上台面，但這至少在健保改革過程中，都聽取雙方的建議。

由於健保部分負擔調整方案，旨在解決健保財務赤字，著重於增加收費的部分，相形之下，民眾的聲音竟然被忽略。其實，多數民眾為了健保制度永續，都會支持改革，但更可渴望制度合理化、提升整體醫療品質。

舉例來說，從診所轉診到大醫院的制度是否合理？一般有心臟疾病的患者，為了進一步掌握病因，只能選擇到檢查設備完整的區域醫院或醫學中心就醫；此外，不少人因為公司安排的健康檢查，拿到報告發現病兆後，不太可能到診所再拿轉診單，多數人寧可直接到更高層級的醫院進一步檢查。昔日轉診制度的設計，恐怕有部分已不符合時宜。

其次，現在多數基層診所只要在周一到周五營業，至於周六看診的時間也不多，大部分的診所都安排在周日都休息，民眾生病不可能挑時間，尤其是小朋友在假日出現症狀，只能到直接到往大醫院急診。這幾年，衛福部曾呼籲診所錯開營業時間，但成效不佳，最後不了了之，生病直接跑大醫院急診也非民眾所願。

這次部分負擔調整最多的是檢驗費，現在多數生化檢驗已經上網，可以透過健保卡連線取得數據，但一些較複雜的影像掃瞄、超音波檢查資料，只能回到原醫院申請數位檔案，而地方診所為了申請健保點數，幫民眾檢驗的項目也逐漸變多，有些甚至是重複檢查，這些被浪費的檢查若未進一步改善，未來民眾又要自付部分檢查費用，可以預期被安排檢查的項目和次數只會更多。

「健保部分負擔調整方案」出爐後，預計5月要上路，民眾不會不支持，只是希望更多的需求被衛福部看見。