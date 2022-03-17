【惡戰無情】百萬烏克蘭孩童湧進波蘭 華沙盼國際伸援手　

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄烏戰爭進入第三周，俄軍猛轟烏克蘭多城並蓄意攻擊平民，迫使烏克蘭老弱婦孺加速逃離家鄉前往鄰國避難，外傳已有300萬烏克蘭人離境，而鄰國波蘭也全力收容難民。華郵報導，開戰以來有180萬烏人陸續抵達波蘭，包括近百萬名烏克蘭孩童，波蘭官員指硬體資源難以負荷盼國際能伸出援手。

聯合國難民署（UNHCR）16日指出，與烏克蘭接壤的波蘭觀光城鎮Medyka張開雙臂迎接烏難民。市長Iwasieczko表示，該市距離基輔僅85公里，成為許多烏難民入境首選，一時間湧入大量烏克蘭民眾，讓該市有些手忙腳亂，他們也在努力調配資源協助難民，像是把一座體育場變身成能容納240張床的臨時避難所，讓難民能在入夜低溫至零下攝氏12度時，能有棲身之所不致凍／餓死，而警局及消防隊也變身臨時接待所，至於跟著主人逃難的寵物們，也被安置在鄰近建物中有專人照料。

市長Iwasieczko說，所幸有許多國際組織迅速到位，包括聯合國難民署，協助該市安置及轉運大量湧入的難民，並提供難民們各式諮詢與援助。

「這些烏克蘭難民為了保命幾乎什麼都沒帶就過來，我們需要幫助他們，即使要我們犠牲一些生活品質也在所不惜」，市長說道。「我們快速組建大量淋浴間及廁所，來服務難民，之後，我們還計劃搭建更多教室及拓建基礎設施協助難民度過難關。至於要花多少錢我們沒想太多，現在滿腦子只想著如何幫助他們。」

首都華沙市長Rafal Trzaskowski近日也表示，在首都華沙的難民約有30萬人，形同該市人口突然間暴增約20%，「已瀕臨接收上限」；目前華沙旅館住宿全滿，體育館、購物商場、醫療機構成為難民臨時住所。華沙市長期望國際能伸出援手，而他們也會做好烏克蘭難民避風港角色。

除了首都華沙瀕臨接收上限，另一波蘭大城克拉科夫（Kraków）也指市中心無法再容納更多難民，已協助轉運更多難民至車程5.5小時的郊區臨時住房安置，同時也盼國際社會一起接下更多烏克蘭難民。

華郵記者也記錄到暖心的一刻。上個周日下午，華郵記者在克拉科夫目睹有位烏克蘭女性在聽聞臨時住所已滿無法收人，當場淚流滿面，這個時間附近一對夫妻過來向這名女性表示，他們公寓的沙發可以讓她暫居數晚。

另一個感人的畫面，就是克拉科夫民眾也發揮人溺己溺精神，自發組隊在車站提供援助，向抵達車站的烏克蘭難民提供免費住房。不過當地官員還是希望國際伸援，擔心持續不斷湧入的難民令在地公有資源被瓜分，遲早會讓當地居民反彈，像是有人目睹一些烏克蘭難民駕駛豪車入境，卻申請免費住房，不平衡感油然而生。

華郵報導，據調查，絕大多數烏克蘭難民選擇前往歐洲避難，其中多數來到波蘭，因為離家鄉近且有共通／相近語言，而少部份走向親俄的白俄羅斯，甚至是俄羅斯境內。