Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

台灣年輕人求職趨勢在哪裡？哪些工作超競爭？今昔竟差很大！

年輕人真的愛當外送員？104報告依「求職大紅海」、「同儕最競爭」、「求職年輕化」分析年輕人最新求職趨勢。

  113
By 社會組, 台灣英文新聞
2022/03/17 12:05
(圖/中央社)

(圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣年輕人不是只當外送員！104玩數據指出，年輕人的求職紅海在於店員、行政或餐飲服務等工作，而模特兒、調酒師、傳媒等競爭最激烈，求職者年輕化的工作則有傳媒主管、醫護工程、藝術品顧問、IC設計等。

104玩數據調查2020~2022年每年農曆年後30天，共136萬名18至30歲求職者主動應徵的職務，經分析發現許多狀況與過去3年有很大的不同，像是新世代爭相投入網紅、直播、社群小編、數位圖文編輯等，以及調酒師、酒吧店員，和寵物美容等。

從年輕人「求職大紅海」排行榜來看，機會多、且不限科系的工作，同時求職人數也最多，這些工作多為店員、行政、餐飲服務生、助理、工讀生，不過，既是求職紅海，競爭者眾、月薪也拼，除了國內業務平均月薪可達4萬外，其餘最多3萬，薪資偏低。

再來，年輕人「同儕最競爭」排行榜中，以模特兒、攝助、寵物美容、調酒師、影視傳媒、美髮相關，可以看出年輕人偏好影視娛樂及實作性高的職務。當徵才企業開出與上述工作相關職缺時，平均每收到100位求職者應徵，至少超過74位是30歲以下的年輕族群，顯示這些職務在年輕族群中的競爭較激烈。

最後，104玩數據指出，「求職年輕化」前10名中，其中2項職務為主管職，相比3年前，完全沒有30歲以下的應徵，今年平均每100位應徵媒體出版主管的求職者中，已有31位不到30歲，顯示小主管成趨勢。

「求職年輕化」排行榜其他則是職能治療師、物理治療師、專科護理師、藝術品/珠寶鑑價/拍賣顧問/類比IC設計工程師，可見年輕人越來越勇於利用醫療或工程專業來爭取較高薪資的職務。
104人力銀行
求職
年輕人
找工作
求職者

相關新聞

知情卻無所作為？臉書內部文件：IG 對年輕女孩有害
知情卻無所作為？臉書內部文件：IG 對年輕女孩有害
2021/09/22 17:47
端午節勿返鄉！ 陳時中： 台灣新冠疫情來到新高峰　年輕人染疫率增
端午節勿返鄉！ 陳時中： 台灣新冠疫情來到新高峰　年輕人染疫率增
2021/06/03 17:45
台灣求職網站傳遭駭　近600萬筆個資恐在中國暗網論壇出售
台灣求職網站傳遭駭　近600萬筆個資恐在中國暗網論壇出售
2020/10/04 20:53
【武漢肺炎】美國疫情威脅不減 大量工作恐不復存在
【武漢肺炎】美國疫情威脅不減 大量工作恐不復存在
2020/08/06 16:17
職人指導做咖啡眉角 新住民瞄準「黑金商機」搶報名
職人指導做咖啡眉角 新住民瞄準「黑金商機」搶報名
2019/08/27 14:57

更新時間 : 2022-03-18 04:01 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
【台灣能幫烏克蘭】7500箱物資塞爆外交部3/18截止 2千箱今啟運
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
中國COVID疫情遍地開花 吉林封省、深圳封城
中國COVID疫情遍地開花 吉林封省、深圳封城
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離