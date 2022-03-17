台灣年輕人求職趨勢在哪裡？哪些工作超競爭？今昔竟差很大！

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣年輕人不是只當外送員！104玩數據指出，年輕人的求職紅海在於店員、行政或餐飲服務等工作，而模特兒、調酒師、傳媒等競爭最激烈，求職者年輕化的工作則有傳媒主管、醫護工程、藝術品顧問、IC設計等。

104玩數據調查2020~2022年每年農曆年後30天，共136萬名18至30歲求職者主動應徵的職務，經分析發現許多狀況與過去3年有很大的不同，像是新世代爭相投入網紅、直播、社群小編、數位圖文編輯等，以及調酒師、酒吧店員，和寵物美容等。

從年輕人「求職大紅海」排行榜來看，機會多、且不限科系的工作，同時求職人數也最多，這些工作多為店員、行政、餐飲服務生、助理、工讀生，不過，既是求職紅海，競爭者眾、月薪也拼，除了國內業務平均月薪可達4萬外，其餘最多3萬，薪資偏低。

再來，年輕人「同儕最競爭」排行榜中，以模特兒、攝助、寵物美容、調酒師、影視傳媒、美髮相關，可以看出年輕人偏好影視娛樂及實作性高的職務。當徵才企業開出與上述工作相關職缺時，平均每收到100位求職者應徵，至少超過74位是30歲以下的年輕族群，顯示這些職務在年輕族群中的競爭較激烈。

最後，104玩數據指出，「求職年輕化」前10名中，其中2項職務為主管職，相比3年前，完全沒有30歲以下的應徵，今年平均每100位應徵媒體出版主管的求職者中，已有31位不到30歲，顯示小主管成趨勢。

「求職年輕化」排行榜其他則是職能治療師、物理治療師、專科護理師、藝術品/珠寶鑑價/拍賣顧問/類比IC設計工程師，可見年輕人越來越勇於利用醫療或工程專業來爭取較高薪資的職務。