【更新】日本福島深夜7.4強震4死128人傷 旅日台人均安

更新時間：2022-03-17 13:57

（台灣英文新聞 張雅鈞 台北報導）日本16日深夜發生規模7以上強震，外交部發言人歐江安今（17）日表示，我國在日僑民與學生皆安全無虞，截至上午11時，並未無收到國人通報災情、或撥打駐外館處緊急聯絡電話求助。

外交部發言人歐江安表示，駐日代表處也在第一時間確認我國僑民與留學生都平安，駐日代表處及相關館處將持續與僑團、留學生及旅日國人保持密切聯繫，隨時提供必要的協助。

外交部發言人歐江安指出，外交部長吳釗燮已向日本駐台代表泉裕泰表達我國政府與人民的誠摯關懷及慰問。

歐江安強調，在日國人若遇緊急狀況需要協助，可撥打駐處或外交部的緊急聯絡電話，以取得必要協助。

外交部提醒，在國外倘遇急難事件，請立即撥打駐外館處緊急聯絡電話，倘未能與駐外館處取得聯繫時，請直接或由國內親友與「外交部緊急聯絡中心」聯繫，「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，24小時均有專人接聽服務。

外交部緊急聯絡中心另設「旅外國人急難救助全球免付費專線」，日本先撥001再撥010-800-0885-0885，或撥0033再撥010-800-0885-0885。

發布時間：2022-03-17 10:37

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）日本福島縣外海16日深夜遭遇規模7.4強震，宮城縣與福島縣最大震度達6級，氣象廳一度對該兩地發布海嘯注意警報，目前已知4人死亡至少128人受傷。

據《NHK》報導，日本福島縣外海16日晚間11時36分（台灣時間晚間10時36分）發生規模7.4強震，震央位於福島縣外海，震源深度57公里，宮城縣與福島縣最大震度達6級，氣象廳已於今晨5時全面解除上述兩地海嘯注意警報。

福島第一核電廠5號機渦輪機房、福島第二核電廠的2號機、3號機與4號機在地震後皆響起火災警報，所幸經確認並無火災發生。

東北新幹線山彥（Yamabiko）223號列車，昨夜行經福島車站與白石藏王車站區間時遭遇強震，17節車廂中有16節車廂出軌並導致停電。車上75名乘客、3名乘務員，受困車廂內逾4小時，才步行脫困，所幸無人員傷亡。

報導也指出，豐田汽車已宣布暫停在岩手縣以及宮城縣的裝配廠運作，工廠部份天花板因地震剝落，因此暫停營運以檢視安全。

警視廳指出，地震也照成首都東京746個交通號誌失靈，警察警急以人力引導，直到今日上午7點半後才恢復交通。

根據厚生勞動省資訊，截至上午9時，宮城縣約3201戶、福島縣約2470戶以及一間公立醫院、岩手縣戶至少56戶因地震停水。日本東北電力公司稍早則指出，截至上午7時10分，宮城縣和福島縣約有35,600戶家庭停電。

日本首相岸田文雄向眾議院預算委員會表示，截至3月17日上午8時，已知4人死亡及97人受傷，相關人員都在接受災難調查，並對他們至上衷心的慰問。

岸田也指出，未來一週，特別是地震後幾日內，將可能遭遇大規模地震，當局上緊發條，將採取一切可能措施因應。

稍晚NHK與當地媒體報導引述消防員等人採訪指出，截至10點宮城縣至少有82人、福島縣有35人受傷在醫院進行治療，神奈川縣有5人受傷，岩手縣和山形縣各3人，櫪木縣和茨城縣各2人，秋田縣、埼玉縣和山梨縣各1人。