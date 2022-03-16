台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅．市集 「起司節狂饗曲」

用舌尖體驗環遊世界！新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，即日起至4月30日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「起司節狂饗曲」餐飲活動，各餐檯上除了原有一系列日、義、印度等異國料理，再新添加世界各地的起司饗宴，包含「希臘黎麥珍珠起司沙拉」、「香料烤布里起司」、「牧羊人派」、「韓式辣醬起司燉雞」等逾10款起司、乳酪類精緻佳餚，要搶攻饕客的味蕾。此外，即日起至4月30日，凡來電訂位，平日原價980元+10%、假日原價1,180元+10%；不分平假日餐期2人同行1人半價，訂位專線請洽： 02-2958-3950。

4月底前享超值優惠！雙人平日用餐含服務費僅1,666 元起

起司乳酪控注意！希臘、義大利、韓國等世界各地起司、乳酪佳餚匯集

台北新板希爾頓酒店館內2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳向來以多國料理呈現，欲帶給饕客不同味蕾體驗，即日起主廚於餐檯上祭出數十種起司及乳酪美饌，要挑戰起司、乳酪控的極限，直接讓老饕揪團開吃！這次餐廳主廚特別蒐集世界各地最受歡迎的起司食材製成佳餚，打造出「起司節狂饗曲」。

其中沙拉部分，首推「希臘黎麥珍珠起司沙拉」選用珍珠大小的莫札瑞拉起司搭配南美洲黎麥，並放進當季水果，超低卡清爽又開胃。若想試試不同風味，可挑選「菲達乳酪雞胸番茄沙拉」選用台灣在地雞胸並以舒肥方式進行烹調，佐上希臘羊奶風味的菲達乳酪，奶香味濃郁不膩口。餐點部分，「香料烤布里起司」特選法國的布里起司，烘烤後灑上堅果、西班牙煙燻紅椒粉、蒜片等，食用時可搭配麵包、柔軟的布里起司緩緩在口中散開，品嘗濃厚溫和的滋味。

「牧羊人派」是英國的傳統料理，此次主廚創新添加自製義大利肉醬加上馬鈴薯泥，最後撒上帕瑪森起司烘烤至金黃；綿密的薯泥與牽絲的起司融合是孩童們的最愛。想來點重口味則絕對不能錯過「韓式辣醬起司燉雞」選用台灣玉米雞品種，以韓式辣醬燉煮，搭配巧達起司烘烤，入口瞬間化身歐膩、歐巴。想體驗歐式道地風味，則必選「熱融瑞克雷乳酪」乳酪質地Ｑ彈經加熱後，搭配餐檯上的馬鈴薯及時蔬，享受烤起司的美味。

點控最後必吃「藍莓起司蛋糕」，嚴選汁液飽綻的進口藍莓，層疊出酸甜口感，誘發出乳酪的天然香氣，入口後微酸甜美瞬間昇華。為讓起司控的饕客們輕鬆品嘗精緻佳餚，即日起至4月30日，凡來電訂位，平日原價980元+10%、假日原價1,180元+10%；不分平假日餐期2人同行1人半價，訂位專線請洽： 02-2958-3950。