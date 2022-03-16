全景玻璃雙層餐車 奢饗台北遠東香格里拉午茶與晚宴

現在不用出國，在臺北市就能搭乘雙層餐車一覽城市美景盡享美食！由台北市政府觀光傳播局和臺北市雙層觀光巴士業者合作推出「臺北市雙層餐車」，用不同的視野樂遊台北。3月15日至6月15日期間，台北遠東香格里拉將一手打造星級餐點，讓乘客品嚐甜蜜繽紛的「香格里拉春漾午茶」以及豪享晚宴「香格里拉美饌之夜」，同時藉由全景玻璃天窗一覽信義區與東區的迷人日夜美景，從不同視角感受台北魅力，來一場不同以往視覺與味覺的雙重饗宴！網路訂位，或其他可線上預訂如 KLOOK、KKD、雄獅旅遊及可樂旅遊。

香格里拉 春漾午茶 / 每位1,000元

春日陽光灑落台北街頭，最是享受下午茶的好時節！由台北遠東香格里拉德籍甜點主廚法蘭克(Frank Braun)悉心設計「香格里拉 春漾午茶」以一系列繽紛甜點與輕食，打造優雅午后時光。鮭魚抹醬可頌，以酥脆的可頌包覆著營養價值極高的鮭魚、甘甜的鮭魚卵、爽脆的小黃瓜及新鮮生菜，是款清爽美味的午茶輕食！另一道開胃輕食則是雞蛋沙拉襯黑麵包，純裸麥的黑麵包包裹著雞蛋沙拉、新鮮生菜、酸黃瓜及提味的紅椒粉；甜點包含迷你巧克力Oreo杯子蛋糕，美國的經典甜點紅絲絨杯子蛋糕中加入Oreo脆片，奶香濃厚甜膩，讓人一口接著一口停不下來；芒果香草優格閃電泡芙，精巧的法式糕點，內餡以芒果的甜與優格的酸絕佳搭配，外皮灑上糖衣，最後以白巧克力妝點，美型又美味；法式檸檬塔，酸甜交織的檸檬餡搭上酥脆塔皮，並以烘烤過呈現絲絲褐色的蛋白霜及紅寶石巧克力片點綴，十足迷人的法式美味就此誕生；一場完美的午茶派對絕對少不了英式香草司康，外鬆內軟的司康，沾上主廚特製梅子果醬及奶油霜，經典美味令人回味無窮。

香格里拉 美饌之夜 / 每位1,800元

華燈初上，以繁華熙攘的台北城佐餐，享受一場流動的饗宴！由台北遠東香格里拉西餐主廚蔡漢霆精心設計了四道式的「香格里拉 美饌之夜」，前菜時蔬帕瑪森起司烘蛋繽紛如春日花園，以雞蛋為主角，將煮過的蘆筍、洋蔥及紅蘿蔔加入蛋液中混和攪拌，以烘烤方式加熱再撒上帕瑪森起司增添香氣，搭配蜂蜜芥末醬及酪梨綜合生菜沙拉，吃起來十分爽口；湯品則是香濃綿密的松露南瓜濃湯，以日本進口栗子南瓜融入牛奶和鮮奶油小火慢煮，盛盤後淋上黑松露提味，配上手工歐式麵包享用，充滿幸福感；主菜二選一包含慢煮澳洲牛頰，主廚嚴選澳洲安格斯牛頰肉，以百里香、迷迭香等醃製一天之後，再以高溫煎上色，接著用舒肥料裡一天鎖住原汁，配上紅酒醬，牛肉軟嫩，風味迷人。另一道選擇是香煎海鱸，選用台灣近海的海鱸魚，以小火慢煎，搭配上以番茄醬為基底，並加入酸豆、綠橄欖、羅勒等香料的煙花女醬，魚皮口感焦脆，魚肉鮮嫩可口，海鮮控千萬不可錯過！而主菜的配菜也可嚐到主廚的用心，例如香料烤番茄，將聖女番茄對切後淋上調味醬拌勻，灑上口感溫和有餘韻的奧勒岡香料，還有紅皮香料馬鈴薯及當季時蔬等。一場精采饗宴，就由義大利最經典的威尼斯風味提拉米蘇甜蜜收尾，泡過咖啡及蘭姆酒的手指餅乾，刷上馬斯卡彭起司，層層堆疊起，最後撒上細緻可可粉，口感綿密細滑，為美好夜晚畫下完美的句點！

臺北市雙層餐車

不少人出國會安排搭乘雙層觀光餐車，因為同時兼具搭乘、美食及欣賞景色優點，對沒時間規劃遊程的旅客來說是相當便捷的選擇，現在不用出國，在臺北市就能搭乘雙層餐車漫遊城市。臺北市雙層餐車不同於以往紅色雙層觀光巴士，專門設計打造黑色的車體外觀、高度較一般觀巴高20公分，車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專人送餐，讓搭乘用餐的旅客享受優質的服務。此外，車頂特別選用安全強化玻璃，透光率達99%、紫外線隔離達98%，能將臺北市美麗的景色一覽無遺。

臺北市雙層餐車路線以信義區及大安區為主，沿途將行經臺北市多個著名景點，包含世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、臺北大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環、台北W飯店等指標性建築及景點。