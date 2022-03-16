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俄國情報文件稱 中國曾考慮秋天攻台？ 吳釗燮回應：不確定真偽 但隨時做好準備

報告稱，習近平需要在第二十次全國代表大會舉行前（約秋天），透過「取得一點小勝利」，也就是藉收復台灣居功，來達成第三次連任的目的。

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By 政治組, 台灣英文新聞
2022/03/16 18:17
外交部長吳釗燮今（16日）回應俄羅斯情報文件一事。（圖/中央社）

外交部長吳釗燮今（16日）回應俄羅斯情報文件一事。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）一份據稱遭洩露的俄羅斯情報文件指出，中國國家主席習近平曾考慮在今年秋天發動對台攻擊，對此，台灣外交部長吳釗燮今（16日）回應指出，不確定這份報告的真偽，不過關於台海局勢，國防部都會相當關注並隨時做好準備。

根據俄羅斯人權組織 「Gulagu.net」的負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）最近在 Facebook 上的貼文，俄羅斯聯邦安全局 （Federal Security Service,FSB）洩露了一份有關烏克蘭戰爭的機密文件，當中提到，中國大陸國家主席習近平曾考慮在今年秋天「全面接管台灣」。

至於為何是秋天，報告稱，習近平需要在第二十次全國代表大會舉行前，透過「取得一點小勝利」，也就是藉收復台灣居功，來達成第三次連任的目的。

然而，該報告指出，在俄羅斯對烏克蘭開戰後，引發國際撻伐與制裁，加上烏克蘭強烈抵禦入侵，使得習近平當初這個機會之窗已經關閉了。

關於這份機密文件的真實性，曾獲得歐洲調查新聞獎的保加利亞資深記者格羅澤夫（Christo Grozev）在推特透露，即使烏克蘭也正在透過發布假的FSB報告作為心理戰的一部份，但考量到這篇文件的長度以及其他兩位FSB人員的見證，這篇報告高機率是真實的。

對此，吳釗燮今上午列席立法院外交委員會做業務報告時，針對此議題做出回應，他表示，目前並不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。

對於俄羅斯將台灣列入不友善國家地區名單，吳釗燮也說，如果大家看被列入的48個國家，都是理念相近的民主自由陣營的國家，因此相信台灣人民會覺得跟民主國家站在一起，台灣在國際社會不會感到孤單。
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習近平
共機擾台
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