【俄國侵烏】北歐覺醒 芬蘭、瑞典、挪威憂淪為下一個目標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭，震盪區域、破壞秩序，也使歐洲展現了二戰以來難得的團結。不只烏克蘭鄰國憂心是否會成為下一個獵物，與俄國及歐洲大陸有著錯綜複雜關係的北歐國家，也成了地緣政治焦點。

俄國竟真揮軍烏國，讓原本對俄採不對抗策略的斯堪地那維亞半島三國－挪威、瑞典與芬蘭，如坐針氈。芬蘭與挪威皆與俄國接壤，前者邊境更長達1,287公里，大戰爆發後，大批俄人透過陸路逃往芬蘭，足見這鄰居的一舉一動是如何影響該國。

挪威是北約（NATO）成員，不屬歐盟。芬蘭與瑞典是歐盟國家，不屬北約。三國都屬申根區，人民可自由跨境移動。倘若俄國總統普丁（Vladimir Putin）成功奪下烏克蘭，與其毗鄰的國家，臥榻之側豈容猛虎酣睡？

根據CNN，瑞典與芬蘭本因不願觸怒俄國，而對加入北約興趣缺缺，如今相關討論益發火熱。在俄國打破微妙平衡後，三國也摒棄了原先對俄的不衝突態度，紛紛軍援烏克蘭。芬蘭國際關係專家Charly Salonius-Pasternak認為，此舉意義重大，有望促成整個北歐五國（包含冰島與丹麥）在「北歐國防合作」（Nordic Defence Cooperation，NORDEFCO）架構下更密切的軍事合作。

一旦這五國加強在各國的軍事部署，勢必對歐洲整體乃至於北約的防禦體系帶來不小助力。況且，芬蘭與瑞典雖非北約成員國，多年來仍與英美及跨大西洋國家加強合作。北歐團結一塊的重要性，在某種層面而言，已超越歐盟或北約範疇。

無論這場戰役將如何終結，可以確定的是，歐洲已不再是普丁認知的那個歐洲，那個他習於用天然氣等手段霸凌的歐洲。其中反抗最力的，恐怕就是等在他家門口、終於覺醒的，北歐國家。