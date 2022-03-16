台北新地標「皮蛋豆腐」開箱！執行長王孟超帶逛北藝中心　神秘橘紅入口直達後台喝一杯

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）於上周五（11日）起進行為期兩個月的試營運，執行長王孟超現身帶逛開箱北藝中心三大劇場，一起來看看吧！

北藝中心坐落於台北劍潭捷運站旁，歷時 10 年耗資 67.5 億打造，醒目的球體建築被當地人暱稱為「皮蛋豆腐」或是「那顆蛋」，由普立茲克建築獎得主雷姆・庫哈斯與大衛・希艾萊特主理的荷蘭大都會建築事務打造，預計今年7月啟用、8月正式開幕。

北藝中心尚未開幕就轟動國際，於2021年登上各大媒體排行榜，包括CNN、TIME雜誌、金融時報，被英國衛報評選為「全球藝文亮點」，館方將陸續開放公共空間，並自即日起至5月15日以「試一下・更好」為目標進行試營運，由15 組團隊規劃 46 場售票演出、12 場免費演出，更祭出優惠票價；台北時裝週AW22部分活動也將於此舉行。

場館一、二樓被定位為「人人的大廳」，三大劇院為「球劇場」、「大劇院」、「藍盒子」，館方特別規劃「參觀回路」（Public Loooooop），順著橘紅手扶梯來到奇幻仙境，將平時看不見的後台風景收進心底，後台也設有酒吧，可直通戶外陽台，營造美好的環境及氣氛，預計每年舉辦600場活動和演出，吸引60萬名觀眾走進戲院。



二樓寬敞明亮的大廳(圖/Lyla Liu)



「參觀回路」直達後台(圖擷取自官網)

三大劇場中造型最受注意的「球劇場」猶如懸浮的星球停靠於方形體上，可容納 800 席，內裝依著球體設置半弧形觀眾席，設置 19 個半開放式包廂，每個約可容納14至16人，座椅雖然看起來很小，但底部可以伸縮製造更大空間。



北藝中心(圖擷取自官網)



「球劇場」(圖擷取自官網)

「大劇院」不同於傳統鞋盒型劇場，形狀些微不對稱，設有全台最大面積樂池，可容納完整華格納樂團編制劇場約120多人，並可應用於各種形式演出，打造無可比擬的視聽饗宴；「藍盒子」位於「大劇院」同一樓層對面，兩大劇院中隔著一層隔板，只要將隔板打開就可合併成為「超級大劇院」，各種大型製作可在此展演，一共設有2,300席。



「大劇院」(圖擷取自官網)



「藍盒子」(圖擷取自官網)

整館指標設待計由台灣設計師聶永貞操刀，利用圖像取代語言，可愛的吐司先生及花生小姐代表著男女廁的符號，一樓大廳設有Verse Bar，二樓則將進駐青鳥書店，讓戲迷等待過程不無聊，可以跟三五好友小酌或獨自享受閱讀時光；此外，館內挑高5米的曲面玻璃也是主構造之一，原料來自德國於西班牙製作，防紫外線隔熱效果佳，從館內往外看視野十分清楚，但由外往內看則是變形畫面，十分注重隱私。

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特殊構造玻璃(圖擷取自官網)



平面設計標誌取代語言指標(圖/Lyla Liu)