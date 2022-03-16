2022新北童樂節來了！ 327起上百場活動邀全國親子來新北遛小孩

新北市自3月27日起直到5月1日，規劃童愛市集等超過百場系列活動，此外轄內公私立國小及幼兒園也規劃富有教育意義的趣味活動，讓孩童不管在上課日還是假日，都可以度過快樂充實的童樂節！
教育局長張明文表示，2022童樂節以「揪友愛童玩」為主軸，整合11局處、49機構、66場館及各國小、幼兒園，規劃「童愛市集」、「特色場館」及「全校同樂」三大主題慶典，超過百場系列活動，歡迎全國家長來新北遛小孩，享受歡樂學習旅程。
首場「童愛市集」3月27日將於板橋大遠百一樓廣場熱鬧舉行，以兒童權益為主題，規劃童玩市集和闖關活動，擺設約50個攤位。現場除精彩表演外，也有各種特色攤位，如小小消防員、小小波麗士、能源小鐵人等，讓孩子角色扮演，此外也有童玩闖關，讓孩子放下3C遊戲，親子協力揪團打怪、體驗父母兒時童玩，適合全家同樂。
在「特色場館」部分，不僅新北市多所運動中心為孩子量身打造免費或優惠的游泳、球類、舞蹈等課程，新北市各局處及圖書館、文化場館也為孩子精心規劃動靜態活動，範圍遍及全市，如文化局於烏來堰堤籃球場安排「身聲劇場」演出、淡水古蹟博物館規劃「親子鐳戰賽」、鶯歌陶瓷博物館開設「小星球玩童玩」，農業局舉辦「動保小小兵」等活動。多所觀光工廠也共襄盛舉，推出親子免費或優惠體驗。而壓軸活動為5月1日在新莊陽光草坪舉辦的「校園多元文化童樂會」，歡慶長達一個多月。
此外，新北各公私立國小及幼兒園舉辦「全校同樂」活動，包含上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動，各校也發揮創意，結合市府贈送每位學童60元禮物，採購特色兒童節禮物給學童。如重慶國小贈送低年級學生跳棋、趣味猴子爬樹和益智棋盤等，贈送高年級大富翁、益智迷宮及夜光拼圖等，讓學生驚喜又充實。
榮富國小張伯瑲校長說，去年辦理跳蚤市場和闖關遊戲，孩子們欲罷不能，今年童樂節就讓他們續攤，孩子們趁機整理家裡，也翻出許多可以分享的寶貝。瓜山國小沈美慧校長表示，今年童樂節規劃《做伙來讀冊，讀冊真趣味》活動，包括閱讀智慧搶答、學習自助借還新科技和小小說書人，讓孩子愛閱讀。榮富國小六年級張芷綾同學說：「我今年被同學們選為自治市小市長，雖然我們年紀小，也能主動參與童樂節活動規劃，讓大家玩得開心又有收穫。」
教育局表示，相關系列活動可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢，歡迎全國孩子和家長共同參與，享受美好的親子時光。
瓜山國小推動閱讀主題童樂節促進孩子的閱讀興趣。(照片來源：新北市教育局提供)
新北市自3月27日至5月1日結合各局處、場館規劃超過百場童樂節系列活動。(新北市教育局資料照)