2022新北童樂節來了！ 327起上百場活動邀全國親子來新北遛小孩

重慶國小贈送低、中、高年級不同兒童節禮物，讓學生驚喜又充實。(照片來源：新北市教育局提供) 重慶國小贈送低、中、高年級不同兒童節禮物，讓學生驚喜又充實。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市自3月27日起直到5月1日 ，規劃童愛市集等超過百場系列活動， 此外轄內公私立國小及幼兒園也規劃富有教育意義的趣味活動， 讓孩童不管在上課日還是假日，都可以度過快樂充實的童樂節！

教育局長張明文表示，2022童樂節以「揪友愛童玩」為主軸， 整合11局處、49機構、66場館及各國小、幼兒園，規劃「 童愛市集」、「特色場館」及「全校同樂」三大主題慶典， 超過百場系列活動，歡迎全國家長來新北遛小孩， 享受歡樂學習旅程。

首場「童愛市集」3月27日將於板橋大遠百一樓廣場熱鬧舉行， 以兒童權益為主題，規劃童玩市集和闖關活動，擺設約50個攤位。 現場除精彩表演外，也有各種特色攤位，如小小消防員、 小小波麗士、能源小鐵人等，讓孩子角色扮演，此外也有童玩闖關， 讓孩子放下3C遊戲，親子協力揪團打怪、體驗父母兒時童玩， 適合全家同樂。

在「特色場館」部分， 不僅新北市多所運動中心為孩子量身打造免費或優惠的游泳、球類、 舞蹈等課程，新北市各局處及圖書館、 文化場館也為孩子精心規劃動靜態活動，範圍遍及全市， 如文化局於烏來堰堤籃球場安排「身聲劇場」演出、 淡水古蹟博物館規劃「親子鐳戰賽」、鶯歌陶瓷博物館開設「 小星球玩童玩」，農業局舉辦「動保小小兵」等活動。 多所觀光工廠也共襄盛舉，推出親子免費或優惠體驗。而壓軸活動為 5月1日在新莊陽光草坪舉辦的「校園多元文化童樂會」， 歡慶長達一個多月。

此外，新北各公私立國小及幼兒園舉辦「全校同樂」活動， 包含上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動， 各校也發揮創意，結合市府贈送每位學童60元禮物， 採購特色兒童節禮物給學童。如重慶國小贈送低年級學生跳棋、 趣味猴子爬樹和益智棋盤等，贈送高年級大富翁、 益智迷宮及夜光拼圖等，讓學生驚喜又充實。

榮富國小張伯瑲校長說，去年辦理跳蚤市場和闖關遊戲， 孩子們欲罷不能，今年童樂節就讓他們續攤，孩子們趁機整理家裡， 也翻出許多可以分享的寶貝。瓜山國小沈美慧校長表示， 今年童樂節規劃《做伙來讀冊，讀冊真趣味》活動， 包括閱讀智慧搶答、學習自助借還新科技和小小說書人， 讓孩子愛閱讀。榮富國小六年級張芷綾同學說：「 我今年被同學們選為自治市小市長，雖然我們年紀小， 也能主動參與童樂節活動規劃，讓大家玩得開心又有收穫。」

教育局表示，相關系列活動可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢， 歡迎全國孩子和家長共同參與，享受美好的親子時光。

瓜山國小推動閱讀主題童樂節促進孩子的閱讀興趣。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市自3月27日至5月1日結合各局處、場館規劃超過百場童樂節系列活動。(新北市教育局資料照)