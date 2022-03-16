報復西方、俄羅斯「反制裁」美國10餘高官　拜登下週赴歐參加北約緊急會議

歐洲各國領袖3月11日在巴黎凡爾賽宮集會, 決定針對俄國入侵烏克蘭行動, 加強對俄羅斯施壓及制裁 (美聯社) 歐洲各國領袖3月11日在巴黎凡爾賽宮集會, 決定針對俄國入侵烏克蘭行動, 加強對俄羅斯施壓及制裁 (美聯社)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 面對歐美國家制裁俄羅斯高階官員，俄國也採取反制裁行動! 不過分析認為，這些受到制裁的美國官員本身在俄國應沒有多少資產，俄國的動作主要還是象徵意義居多。

俄國外交部公布的制裁名單包含了美國總統拜登和其他12位高級官員，其中國務卿布林肯（ Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）總統國家安全事務助理蘇利文 (Jake Sullivan)和白宮發言人薩奇（Jen Psaki）皆榜上有名。

有趣的是，名單上還有一些「意外」人選，像是角逐總統失敗，在擔任國務卿之後已經有9年沒有擔任任何公職的希拉蕊（Hillary Clinton），以及拜登的兒子杭特（Hunter Biden）等。

制裁措施將禁止這些人進入俄羅斯境內，並凍結他們在該國的任何資產。不過俄羅斯外交部稱，制裁不會阻礙受影響個人將來進行必要的高層接觸。

BBC分析認為，俄國此舉僅為象徵性的制裁，但也足以透露西方與俄國的關係已降至冷戰後的新低。

在俄國決定報復西方國家前，西方各國已對俄國總統普丁、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）祭出制裁，美國更在15日「加碼」制裁11位俄軍的高階軍官，英國則制裁了多達370位俄國籍人士，其中還有俄國前總統梅德韋德夫（Dmitry Medvedev）。

另一方面，隨著俄國對烏軍事行動即將邁入20天，拜登正計劃下週前往歐洲參加北大西洋公約組織（NATO）緊急會議，與歐洲各國盟邦會晤討論如何處理烏克蘭問題，並「強化對北約盟邦的堅實防禦承諾」。

拜登強調，美國在衝突爆發後已資助烏克蘭大量反坦克武器、防空武器，後續還會有更多援助，上週美國國會已通過給予史無前例、高達136億美元援烏經費，16日還會有更進一步的援助內容，後續會提供更多細節。