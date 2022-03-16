好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本因Omicron變種病毒引起的疫情自二月中開始明顯退燒，官方週三（16日）宣布將於 3 月 21 日取消大部分限制措施，同時進一步放寬邊境管制。

根據數據，東京本週二有 7,836 例新冠肺炎個案，已比一週前下降了 12%，而2月正是日本因Omicron變種病毒引起有史以來最大一波染疫潮的高峰期。

路透社指出，經日本政府努力推廣施打疫苗計劃，目前日本約 71% 的老年人口已接受了第三劑疫苗。

目前在日本 47 個縣中，有 18 個縣實施「準緊急狀態」措施，主要是限制餐館和其他企業的營業時間。據 NHK 報導，由於這些地區的住院人數很高，政府仍在討論是否可以取消如大阪西部的限制措施。

面對日本將大幅解封，經濟學家與公衛專家有不同的看法。日本經濟學家青木大樹（Daiju Aoki）指出，防疫措施放寬後必定會釋出一定的服務需求，而公衛專家則憂慮當前的Omicron感染潮還不算結束，新的變種也可能出現。

日本東北大學教授則認為，連續兩年來反覆解除、限制的防疫措施，已經對大眾行為失去效力。擔任政府防疫應對措施首席顧問的押谷仁（Oshitani）指出「我們需要有不同的策略來抑制這個階段的傳染，現在討論擺脫病毒的策略，仍為時過早。」