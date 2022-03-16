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李秉穎：台灣遲早會解封！重症死亡率必增 找到解方是重點

李秉穎說，未來台灣的策略不是防範新冠病毒、清零，而是減少染疫後出現重症、死亡的機率。

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By 中央社
2022/03/16 15:07
台灣傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖/中央社）

台灣傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台灣傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，台灣逐步解封的抗疫方式與世界趨勢不太相同，台灣總有一天要把病毒放進來，屆時重症死亡率必定提高，因此現階段提升長輩接種比例，找到未來策略是重點。

根據周玉蔻電台廣播節目「新聞放鞭炮」，李秉穎說，新冠疫情已全球化，台灣沒辦法迴避，未來台灣的策略不是防範新冠病毒、清零，而是減少染疫後出現重症、死亡的機率，讓這兩者的比例降至最低才是台灣未來的重要課題。

李秉穎也說，反觀南韓，雖然南韓接種疫苗比例高，二劑疫苗覆蓋率至少達八成五，但可能因為太過放鬆，讓確診數瞬間暴增。香港也是因為老年人口的疫苗覆蓋率不足，導致死亡個案多集中在長輩族群。

李秉穎表示，台灣衛生單位未來制定策略時，必定會設法避免2021年5、6月時的感染潮，因此之後策略應該是「可放可鬆」，如果放寬後出現大規模感染，就必須要收起來。

對於是否可以出國旅遊，李秉穎說，短期內應該沒辦法解決疫情，民眾想在今年自由自在地出國可能性也不高。

另外，針對12至17歲青少年追加劑議題，ACIP規劃將於24日舉行會議討論，對此，李秉穎表示，青少年目前能夠施打的疫苗以BNT為主，不過此次專家會議討論，會把所有mRNA疫苗納入討論，但不管如何，青少年接種最大的疑慮還是副作用「心肌炎」，這也會成為專家會議討論的重點。

根據聯合報，至於5到11歲的兒童族群是否也要接種，李秉穎說，若有適合的疫苗接種，仍建議施打，因為雖然兒童重症率較低，但不代表沒有，加上兒童染疫容易引發家庭群聚以及校園群聚。
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