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【3/16台灣本土+3　境外+37】桃園+3　與米迪幼兒園、中壢聯邦銀行相關

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/16 14:20
【3/16台灣本土+3　境外+37】桃園+3　與米迪幼兒園、中壢聯邦銀行相關

14:45更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增90例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案，包含米迪幼兒園相關和中壢聯邦銀行舊案，另有87例境外移入(47例為航班落地採檢陽性)，其中韓國就有11例，指揮官陳時中坦言，近期將檢討韓國班機對策，考慮實施落地採檢等措施。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性，2例女性，年齡介於10多歲及70多歲，其中2例與桃園米迪幼兒園有關、1例是早前中壢聯邦銀行舊案。

指揮官陳時中說明，今日個案皆在桃園，2例與米迪幼兒園相關（案21604、21626），均為居家隔離期滿陰轉陽個案，為富林國小染疫姐弟的同住家人。

另1例為案21605因病就醫採檢確診，一採Ct值39、二採Ct值35，N抗體陽性，足跡與桃園中壢銀行相關確診者有重疊，當時曾被匡列採檢為陰性，家人也是陰性，目前判定舊案，對社會威脅小，目前正針對其密切接觸者疫調中。

【3/16台灣本土+3　境外+37】桃園+3　與米迪幼兒園、中壢聯邦銀行相關【3/16台灣本土+3　境外+37】桃園+3　與米迪幼兒園、中壢聯邦銀行相關

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(30例)、韓國(11例)、印尼(5例)、香港、澳大利亞及美國(各4例)、馬來西亞(2例)、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年2月8日至3月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,492例確診，分別為5,945例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
米迪幼兒園
中壢聯邦銀行
桃園

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