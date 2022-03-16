只要12元就能搭「豪華座艙」公車! 鴻海集團電動巴士高雄上路•往返高鐵義享天地

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鴻海集團旗下鴻華科技首輛電動巴士Model T今天(3/16) 起正式行駛於「24區間車」路線，高市府特別舉辦拍照上傳送好禮活動，鼓勵市民體驗搭乘。

鴻海集團旗下鴻華先進科技公司打造首輛電動巴士Model T，16日起正式行駛於「24區間車」路線，主要行駛於高鐵左營站至義享天地之間。（高雄市政府交通局提供）中央社

圖/鴻華先進科技

高雄市政府交通局上午發布新聞稿指出，鴻海集團旗下鴻華先進科技公司打造首輛電動巴士Model T，今天起正式行駛於「24區間車」路線，主要行駛於高鐵左營站至義享天地之間路線。

為鼓勵市民朋友搭乘，交通局舉辦拍照上傳送好禮活動，即日起至3/31止，只要搭乘「24區間車」拍照上傳交通局臉書活動粉絲專頁，就有30名幸運兒有機會獲得精美小禮物。

高雄市交通局官方臉書特別強調:

交通局長張淑娟表示，市府為鼓勵電動公車產業落地高雄，響應行政院2030年公車全面電動化政策，將加碼補助電動公車等多項優惠；且市府為落實高雄成為智慧電動公車生產基地，也正與交通部合作在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域。

高雄客運指出，感謝鴻華先進科技公司在電動車產業的投入，讓Model T能快速打造完成。Model T是高雄客運推動零碳排營運的先導，未來將持續與車廠研究電動車軟硬體設施，以提供乘客更優質乘車體驗。

從高鐵左營站5號月台出發，沿高鐵路、大中二路、民族一路、天祥二路、新庄仔路、博愛二路、龍德新路、自由一路、大順一路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站。

交通局指出，往返時間約50分鐘，營運里程約14公里，服務時段為每天上午7時至下午6時30分，總計10車次提供載客服務。

鴻海科技集團（TWSE：2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，是在今(2022) 年3月3日正式交付三地集團旗下高雄客運。

劉揚偉董事長當天致詞表示，這是鴻華先進投入電動車產業以來，一個最重要的里程碑，MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業佈局陸續地開展。

以智能運輸作為定位的Ｍodel T，是一款智能風尚的都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護，能滿足美國聯邦運輸管理局（Federal Transit Administration, FTA）法規標準；此外，Ｍodel T於車輛研究測試中心（Automotive Research & Testing Center, ARTC）測試期間，已完成20萬公里加速耐久測試和1,000小時以上的剛性強度測試，為駕駛、乘客安全做好嚴格把關。

能耗與續航力部分，Ｍodel T最高可搭載400度的電池，續航里程超過400公里，在滿載條件下，最大爬坡能力可達25%、最高車速每小時可達120公里，提供司機一個輕鬆、平穩的駕駛體驗，也給乘客帶來一段舒適、安全的旅程。

(鴻海科技集團)