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研究：口腔衛生沒顧好　罹患癌症、心肌梗塞倍增　染新冠死亡率更高出8倍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2022/03/16 17:20
口腔健康與全身健康息息相關，尤其是牙周疾病與糖尿病、心肌梗塞、口腔癌、大腸直腸癌、新冠肺炎重症和死亡率存在著雙向關係。（台灣瑪氏提供）

口腔健康與全身健康息息相關，尤其是牙周疾病與糖尿病、心肌梗塞、口腔癌、大腸直腸癌、新冠肺炎重症和死亡率存在著雙向關係。（台灣瑪氏提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）根據國外2021年一份調查顯示，疫情期間各國因封城、戴口罩等限令，導致民眾忽略口腔衛生保健，大約有2成5兒童沒有做到一天刷牙兩次。中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧提醒，口腔健康與全身健康息息相關，尤其是牙周疾病與糖尿病、心肌梗塞、口腔癌、大腸直腸癌、新冠肺炎重症和死亡率存在著雙向關係，提醒民眾3至6個月應定期檢查，只要早期發現，及早改變保健習慣，許多口腔問題是可以恢復到健康狀態的。

今年初由「Extra®益齒照護網」展開的台灣青年世代口腔健康問卷調查中揭露台灣18至30歲年輕族群的口腔健康狀況。根據調查，6成5的年輕民眾過去2年內曾發生牙齒疼痛、牙齦發炎出血 或牙齒敏感等症狀；但其中有3成的人沒有定期口腔檢查的習慣，出現病症卻仍置之不理，導致得花費更多金錢與時間就醫治療。

調查也發現年輕族群幾乎每2位就有1位正飽受口腔異味的困擾，超過半數的年輕民眾認為這個難以啟「口」的社交問題影響其自信心，也影響職場的人際互動。但多數民眾都是尋求增加刷牙次數（56.2%）、使用含氟漱口水（49%）以及嚼無糖口香糖 （44%）等方式改善。

黃耀慧提醒，口腔異味的成因複雜，第一步可先尋求牙科醫師專業診斷是 否為口腔疾病造成，後續才以刷牙、使用含氟漱口水或嚼無糖口香糖持續改善口氣問題。

另外，據多份國外醫學研究報告表示，口腔健康與全身健康息息相關：患有嚴重牙周病的糖尿病患者， 其心腎死亡的風險比無嚴重牙周病的糖尿病患者高出3倍，牙周病患者罹患消化系統癌症的風險更高出2成，例如口腔癌、胰臟癌和大腸直腸癌等；重度齲齒患者罹患冠狀動脈心臟病也較普通人高出1.13倍。

台灣老年人口年齡結構快速高齡化，2021年超高齡（85歲以上）人口占老年人口10.5%，而在高齡人口中盛行率較高的失智症，也與牙周疾病呈現雙向相關，有牙周疾病者罹患失智症較普通人高出1.17倍、有失智症者罹患牙周疾病則是1.69 倍。

根據2月臨床牙周病學期刊的研究顯示，有牙周病的新冠肺炎患者重症、需要使用呼吸器的機率，高出一般人3至5倍，死亡率更高達8.81倍。

黃耀慧說明，當口腔裡充滿細菌，這些細菌又來到人體各個部位，例如血管壁，累積久了會形成血管之粥狀硬化斑塊，提升心血管疾病風險；此外，若口腔中含有具核梭桿菌和幽門桿菌，則可能和大腸直腸癌等消化系統癌症有直接關係。

再者，牙周病是因為牙齒四周圍有很多細菌，導致周遭組織發生感染而引起的疾病，同時意味著身體已經處在慢性發炎的狀況，也會為身體各器官帶來各式各樣的「災難」。

隨著國內戴口罩規定逐步放寬，黃耀慧特別提醒民眾防疫不鬆懈、口腔保健也不可妥協， 人人都應落實「愛牙四守則」，維持正確的口腔保健習慣，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，透過正確的方法堅持不懈地清潔維護口腔，不僅能在摘下口罩的瞬間展現自信的笑容、為口腔健康而自豪，也能好好享受有品質的健康生活！

  1. 定期進行口腔「檢」查
  2. 早晚使用含氟牙膏「刷」牙
  3. 每天使用牙「線」 (棒)
  4. 吃完、喝完「嚼」無糖口香糖20分鐘或使用含氟漱口水
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