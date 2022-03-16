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糖尿病友視力模糊要當心！台灣眼科醫：半數病友有視網膜病變　放任不管恐致視力喪失

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/16 11:37
若糖友長期處在血糖過高的情況，會傷害到全身許多部位的小血管，例如：視網膜。(示意圖/pixabay)

若糖友長期處在血糖過高的情況，會傷害到全身許多部位的小血管，例如：視網膜。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）依據國民健康署統計，台灣每10人就有1人罹患糖尿病，近年來糖尿病更出現年輕化趨勢。台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師蘇郁婷提醒，若糖友長期處在血糖過高的情況，會傷害到全身許多部位的小血管，例如：視網膜。當視網膜血管產生傷害而引起血液滲漏，造成視網膜組織傷害，所視影像變模糊、甚至導致視力喪失。

蘇郁婷指出，約有一半的糖尿病患會同時罹患糖尿病視網膜病變，糖尿病病史愈久、血糖控制越不理想，造成視網膜病變的危險性愈高。糖尿病視網膜病變的症狀多以視力模糊來表現。然而，大部份初期「非增殖性視網膜病變」的病患黃斑部視力並未受到影響，所以不會有什麼症狀，此時除非散瞳進行眼底檢查，否則早期的糖尿病視網膜病變很難被發現。

若病變持續惡化，進展為「增殖性視網膜病變」，則可能引起大量出血使視力驟降，也可能因為新生血管及纖維組織的增生，引起牽引性視網膜剝離嚴重影響視力。

此外，任何階段的糖尿病視網膜病變患者都有可能會出現「糖尿病黃斑部水腫」，造成視力模糊、影像扭曲等症狀。

蘇郁婷說明，輕微的糖尿病視網膜病變只須控制血糖並定期追蹤，而黃斑部水腫、嚴重的非增殖性病變或增殖性病變，則須治療以改善症狀或防止病情惡化。針對眼睛治療可以進行周邊視網膜雷射，減少視網膜新生血管增生。眼內注射「抗血管內皮細胞生長因子」則能消除黃斑部水腫並改善視力。

若增殖性病變合併玻璃體出血或牽引性視網膜剝離，則需進行玻璃體切除手術。清除玻璃體中的血塊或清除纖維組織使視網膜復位，以期改善視力。

最後，蘇郁婷提醒，初期的糖尿病視網膜病變可能毫無症狀，等到有症狀來醫院求診時，都已經有很嚴重的視網膜病變。為避免錯失早期控制的黃金時機，建議糖尿病患者每半年定期接受散瞳眼底檢查，若出現視網膜病變，可以及早治療、降低視力喪失的機會。
糖尿病
視網膜病變

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