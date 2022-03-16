外交部二度撥3.2億善款賑烏國難民 首批物資明送斯洛伐克

外交部長吳釗燮（左）與整理物資的烏克蘭籍志工（右）合影。 外交部長吳釗燮（左）與整理物資的烏克蘭籍志工（右）合影。 (來源 中央社)

外交部長吳釗燮與歐洲駐台機構及民間代表聲援烏克蘭。（圖／外交部） 外交部長吳釗燮與歐洲駐台機構及民間代表聲援烏克蘭。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）烏克蘭遭受戰火蹂躪，台灣人民踴躍獻愛心，外交部募款已逾6.3億，物資也破4千箱。外交部長吳釗燮宣布捐贈波蘭、捷克等國共1,150萬美元（約新台幣3億2,200萬）安置難民，17日也將啟運逾2千箱物資前往斯洛伐克。

外交部募集賑烏克蘭愛心物資，民眾熱烈響應，塞爆該部物資收集處。今（16）日吳釗燮接受媒體訪問時表示，外交部目前已募得超過4千箱愛心物資，經整理後將先行運送逾2千多箱愛心物資前往斯洛伐克，預計明日分批啟運。

不僅物資堆積成山，善款也湧入賑災專戶。據財團法人賑災基金會16日上午數據，截至8點10分，援烏捐款已達637,338,375元新台幣，累計104,725筆捐款。

吳釗燮15日宣布將再度捐贈共1,150萬美元（約新台幣3億2,200萬）給收留烏國難民的國家，包含波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元及立陶宛50萬美元，上述五國皆有代表出席捐贈儀式。

外交部指出，本波捐款將由我國相關駐館透過駐在國政府轉致其指定或建議的民間救援組織。

據統計，外交部已於7日宣布撥1億新台幣善款（約350 萬美元)，給收留最多烏國難民的波蘭，台灣目前對該國捐贈款累積達1,000萬美元(約為新台幣2億8,000萬)。

聯合國指出，自俄國侵略2月24日烏克蘭以來，已有逾300萬難民逃離家園，其中140萬人為兒童，平均每日逾7萬名兒童淪為難民，相當於每分鐘有55人。