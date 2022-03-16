波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理秘赴基輔 喊話歐盟接納烏克蘭

烏國總理澤倫斯基15日與秘赴基輔的波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉和斯洛維尼亞總理楊薩會談。（圖／Mateusz Morawiecki臉... 烏國總理澤倫斯基15日與秘赴基輔的波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉和斯洛維尼亞總理楊薩會談。（圖／Mateusz Morawiecki臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）波蘭、捷克與斯洛維尼亞3國總理無懼俄國砲火，於當地時間15日到訪基輔，表達對烏克蘭的強力支持，這也是俄烏開戰後首度有外國領導人進入基輔。

《美聯社》報導，三國總理通過數小時的火車旅行，抵達基輔與烏國總理澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，該次訪問已經計劃數日，但出於安全原因而事前保密。本次到訪也凸顯，烏國大部分地區仍掌握在該國手中。

據澤倫斯基在臉書發布的影片，他在會議室中，向波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）說明目前的戰況。澤倫斯基確信「有這樣的朋友」，烏國能夠擊敗俄羅斯。

澤倫斯基表示，「最重要的是，我們絕對信任這些國家的領導人，因此，當我們談到安全保障，談到我們在歐盟未來，或談到制裁政策時，我們百分百知道，所談論的一切將真正為我們的國家、我們的安全和我們的未來帶來積極目標。」

費亞拉表示，本次訪問的目的是告訴烏克蘭它並不孤單，「我們的國家與你們站在一起，歐洲與你們站在一起」。

楊薩則指出，本次訪問是為發出一個訊息，即烏克蘭是一個歐洲國家，有朝一日應被歐盟接納。這場戰爭使歐洲人意識到，歐盟所代表的理念受到威脅，而烏克蘭人正用生命捍衛。他在推特上感謝烏國人民，並表示「你們的戰鬥就是我們的戰鬥，我們將共同取得勝利。」

莫拉維茨奇在臉書透露，本次訪問得到歐盟的同意，也已告知聯合國。然而布魯賽爾的官員表示，確實已被告知本次行程，但將其定調為三國獨立進入戰區的一次訪問。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）被問及三位總理訪基輔一事，並未直接表示贊同，他說「我認為北約國家的領導人、歐洲成員國的領導人與澤倫斯基密切接觸是重要的。」